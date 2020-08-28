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28.08.2020 11:54
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«Щелкунчик» доигрался. Кафе грозит штраф на 500 тысяч рублей за непристойную рекламу

Кафе «Щелкунчик» на площади Восстания грозит штраф до полумиллиона рублей за непристойные намеки на своих витринах. Петербургское УФАС признало управляющее заведением ООО «Династия» нарушителем Закона о рекламе.

Как ранее сообщала «Фонтанка», антимонопольщики возбудили дело после жалоб жителей на рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак». Текст сопровождался двусмысленным и неэтичным изображением.

«Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

За нарушение ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе ООО «Династия» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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Комментарии (9)

warlockblack
Чиновники живут в Средневековье. Прям так и ищут, на что б им оскорбиться еще и под это дело стрясти денег.
музпроект.рф
А я согласен с ФАС, это детское кафе, туда ходят родители с детьми. И Щелкунчик никак не вяжется с такими лозунгами!!!
Cashmare
1. Видимо жалобщикам завидно, что у них по утрам всё плохо.
2. "Антимонопольщики возбудили дело" - совершали действия сексуального характера по отношению к делу?
3. Да и вообще, что это за слово - "антимонопольный", это "против однополых" что ли, за гермафродитов всяких, что за разжигание?
...и эти люди будут мне еще тут про рекламу всякую дичь втирать. утро начинается не с кофе, ага
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