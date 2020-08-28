«Щелкунчик» доигрался. Кафе грозит штраф на 500 тысяч рублей за непристойную рекламу

Кафе «Щелкунчик» на площади Восстания грозит штраф до полумиллиона рублей за непристойные намеки на своих витринах. Петербургское УФАС признало управляющее заведением ООО «Династия» нарушителем Закона о рекламе.

Как ранее сообщала «Фонтанка», антимонопольщики возбудили дело после жалоб жителей на рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак». Текст сопровождался двусмысленным и неэтичным изображением.

«Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.