Forbes удалил заметку про поступившую в МГУ дочь Шувалова. Шеф-редактор уволился

Журнал Forbes удалил заметку о дочери бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, которую зачислили на бюджетное отделение МГУ. Издание накануне написало, что она оказалась в списках бюджетников, несмотря на низкие баллы, а 27 августа опубликовало новость, что она поступила на коммерческой основе.

Имя полной тёзки Анастасии Шуваловой, дочери Игоря Шувалова, журналисты заметили в списке абитуриентов, зачисленных на бюджет психфака МГУ. Она оказалась в самом его конце, не добрав около 100 баллов до ближайших конкурентов, но тем не менее получив место. Позднее пресс-служба МГУ заявила, что Шувалова попала в список бюджетников случайно и на самом деле она будет учиться платно. А ВЭБ.РФ, который сейчас возглавляет Шувалов, потребовал извинений.

Шеф-редактор Forbes Владимир Моторин решил уволиться после инцидента и написал пост в Facebook. По его словам, все факты до единого верны, редакция сделала все, чтобы верифицировать информацию, и он до сих пор считает заметку общественно значимой, «ведь в ней идет речь о том, что абитуриент из богатой семьи известного госменеджера мог несправедливо получить преимущество при поступлении в вуз». «Если убрать эмоции, то нам предоставили копию контракта, заключенного между вузом и абитуриентом, на котором стоит штамп 21 августа. И на этом основании потребовали удаления первой публикации, а также публичного принесения извинения героине публикации. В противном случае пригрозили судом. Сегодня руководство компании приняло решение удалить публикацию. Не знаю, какие конкретно факты собирался опровергать через суд ВЭБ.РФ (они все достоверные), но думаю, что госкорпорация и ее руководство могут себе позволить очень хороших юристов. Я с пониманием отношусь к этому решению, однако считаю, что после этого наступает не журналистика, а что-то совсем другое, а потому ухожу», — заявил он.