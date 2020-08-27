Бизнесмена Конашенкова после дела о мошенничестве с землей под М-11 решили отпустить. Он остался должен миллионы

Гражданский иск на сумму 105 миллионов рублей удовлетворил Куйбышевский районный суд 27 августа, должника же решено оставить на свободе. За мошенничество и отмывание денег Павел Конашенков наказан условно, сообщает объединенная пресс-служба судов.



Делу Конашенкова уже почти четыре года, задержали и арестовали его зимой 2017. Схему хищений осужденный придумал еще в 2011 году, узнав, по каким землям от Петербурга к границе с Эстонией будет проложена М-11. Через подконтрольные юрлица его компания «Геосервис» оценила участки ЗАО «Котельское», и когда дошло до дела, то есть до стройки, ФКУ «Севзапуправтодор» на счета компаний Конашенкова начало перечислять бюджетные деньги — и за дорогущую землю, и за переоцененные постройки на ней.

