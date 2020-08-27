FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
75.54р89.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.08.2020 14:30
2
Печать

Бизнесмена Конашенкова после дела о мошенничестве с землей под М-11 решили отпустить. Он остался должен миллионы

Гражданский иск на сумму 105 миллионов рублей удовлетворил Куйбышевский районный суд 27 августа, должника же решено оставить на свободе. За мошенничество и отмывание денег Павел Конашенков наказан условно, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Делу Конашенкова уже почти четыре года, задержали и арестовали его зимой 2017. Схему хищений осужденный придумал еще в 2011 году, узнав, по каким землям от Петербурга к границе с Эстонией будет проложена М-11. Через подконтрольные юрлица его компания «Геосервис» оценила участки ЗАО «Котельское», и когда дошло до дела, то есть до стройки, ФКУ «Севзапуправтодор» на счета компаний Конашенкова начало перечислять бюджетные деньги — и за дорогущую землю, и за переоцененные постройки на ней.

В общей сложности сумма, которую после этих махинаций и решения суда остался должен Конашенков — 105 миллионов рублей. Отмывание же заключалось в том, что все похищенное бизнесмен не сложил под диваном, а чуть больше 30 млн положил на депозитный счет.

Конашенков считается другом Валентина Иванова, который на период проектирования трассы был главным инженером ФКУ, а на период расчетов с компаниями Конашенкова — уже директором.

За преступления, раскрывали которые оперативники ФСБ, Конашенков получил 4 года условно с двухлетним испытательным сроком.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний