Бизнесмена Конашенкова после дела о мошенничестве с землей под М-11 решили отпустить. Он остался должен миллионы
Гражданский иск на сумму 105 миллионов рублей удовлетворил Куйбышевский районный суд 27 августа, должника же решено оставить на свободе. За мошенничество и отмывание денег Павел Конашенков наказан условно, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Делу Конашенкова уже почти четыре года, задержали и арестовали его зимой 2017. Схему хищений осужденный придумал еще в 2011 году, узнав, по каким землям от Петербурга к границе с Эстонией будет проложена М-11. Через подконтрольные юрлица его компания «Геосервис» оценила участки ЗАО «Котельское», и когда дошло до дела, то есть до стройки, ФКУ «Севзапуправтодор» на счета компаний Конашенкова начало перечислять бюджетные деньги — и за дорогущую землю, и за переоцененные постройки на ней.
В общей сложности сумма, которую после этих махинаций и решения суда остался должен Конашенков — 105 миллионов рублей. Отмывание же заключалось в том, что все похищенное бизнесмен не сложил под диваном, а чуть больше 30 млн положил на депозитный счет.
Конашенков считается другом Валентина Иванова, который на период проектирования трассы был главным инженером ФКУ, а на период расчетов с компаниями Конашенкова — уже директором.
За преступления, раскрывали которые оперативники ФСБ, Конашенков получил 4 года условно с двухлетним испытательным сроком.