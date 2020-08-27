ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в государственной измене офицера РВСН

«Мера пресечения избрана накануне, 26 августа. Военнослужащий подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 275 УК «Государственная измена», — уточнили в суде.

По подозрению в госизмене сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан военнослужащий 35-й дивизии РВСН, дислоцированной в ЗАТО Сибирский Алтайского края. Благодаря опубликованному ФСБ видео «Фонтанка» нашла профили в социальных сетях, скорее всего, принадлежащие подозреваемому.

ФСБ опубликовала оперативное видео с задержанием военнослужащего. В кадры попали погоны старшего лейтенанта и лицо подозреваемого. Фотографии очень похожего на него человека размещены в аккаунтах, принадлежащих 31-летнему старшему лейтенанту РВСН Сергею Сидорчуку. Сервис распознавания лиц Findclonе подтверждает, что изображение на видео ФСБ и фото Сидорчука совпадают.

Сидорчук в 2012 году окончил военную академию ракетных войск стратегического назначения. Затем служил в 35-й дивизии РВСН в закрытом городке Сибирский.

В друзьях Сидорчука есть довольно большое количество жителей Украины из Киева, Одессы, Луцка, Львова, в том числе родственники.

«Все, что ни делается, — к лучшему», — написал в статусе одной из своих страниц военнослужащий.

По версии ФСБ, подозреваемый собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.