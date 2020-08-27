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27.08.2020 12:34
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ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в государственной измене офицера РВСН

По подозрению в госизмене сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан военнослужащий 35-й дивизии РВСН, дислоцированной в ЗАТО Сибирский Алтайского края. Благодаря опубликованному ФСБ видео «Фонтанка» нашла профили в социальных сетях, скорее всего, принадлежащие подозреваемому.

Военнослужащий РВСН заключен под стражу, сообщил 27 августа Барнаульский гарнизонный военный суд.

«Мера пресечения избрана накануне, 26 августа. Военнослужащий подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 275 УК «Государственная измена», — уточнили в суде.

ФСБ опубликовала оперативное видео с задержанием военнослужащего. В кадры попали погоны старшего лейтенанта и лицо подозреваемого. Фотографии очень похожего на него человека размещены в аккаунтах, принадлежащих 31-летнему старшему лейтенанту РВСН Сергею Сидорчуку. Сервис распознавания лиц Findclonе подтверждает, что изображение на видео ФСБ и фото Сидорчука совпадают.

Сидорчук в 2012 году окончил военную академию ракетных войск стратегического назначения. Затем служил в 35-й дивизии РВСН в закрытом городке Сибирский.

В друзьях Сидорчука есть довольно большое количество жителей Украины из Киева, Одессы, Луцка, Львова, в том числе родственники.

«Все, что ни делается, — к лучшему», — написал в статусе одной из своих страниц военнослужащий.

По версии ФСБ, подозреваемый собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

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Комментарии (9)

serglaz
31-летний старший лейтенант.. карьерист, однако :-). Ну, хоть не прапорщик выдал Тайну, и то хорошо!
Александр Смуров
"О чем статья 275 УК РФ

Статья 275 («Государственная измена») появилась в первом Уголовном кодексе РФ, действующем с 1 января 1997 года. 275-я стала наследницей статьи 64 УК РСФСР («Измена Родине»).

Статья применяется в отношении граждан России. Государственная измена трактуется в трех формах:
— выдача государственной тайны иностранному государству;
— шпионаж;
— оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России."
Александр Смуров
>В кадры попали погоны старшего лейтенанта и лицо подозреваемого.
КП пишет о подполковнике и "Он занимал должность, которая позволяла ему иметь доступ к секретным документам части и сведениям о ее задачах в мирное и военное время.".
Должность назвать явно стесняются.
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