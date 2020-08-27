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27.08.2020 09:10
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Группу дилеров из даркнета рассекретили в Петербурге. Закладки по всему городу собирали полицейские

Очередных торговцев запрещённым накрыли в Петербурге сотрудники полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков. Закрыты три наркомаркета, более шестидесяти человек ждёт разочарование в тайниках.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, неделю назад оперативная работа привела подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД (УКОН) на 17-ю линию Васильевского острова, где задержали предполагаемого наркосбытчика. При себе у 24-летнего петербуржца нашлись две закладки с психостимулятором.

Отмалчиваться на вопросы, по всей видимости, он не стал, и на следующий день оперативники нагрянули в квартиру на улице Белышева, четырёх жильцов задержали. По версии следствия, это двое создателей трёх интернет-магазинов на теневых страницах в Сети, модератор этих площадок и двое закладчиков.

Самому старшему из задержанных в квартире 22 года, младшему едва исполнилось 18 лет. Предполагаемые торговцы психостимулятором ранее интересовали правоохранителей по делам о краже и наркотиках. После общения с ними полицейские разворошили 62 закладки в Петербурге и Ленобласти.

Все пятеро задержанных арестованы. Им предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств организованной группой.

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