"Зенит" потерял первые три очка и Дриусси

Игра 5 тура против «Динамо» изначально не должна была быть простой для «Зенита». Так и вышло: удаления, пенальти, который так в итоге и не назначили, перехлестывающие эмоции. И поражение со счетом 1-0.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как команда Сергея Семака проиграла в чемпионате впервые за почти год. В прошлом сентябре в Москве уступали «Локомотиву», Теперь же, в странном 2020-м - «Динамо». «Зенит» был плох. Пусть и до конца боролся, чтоб уйти от поражения, но так и не смог. Возможно, травма Себастьяна Дриусси сказалась на игре серьезней, чем можно было подумать сидя у экрана.

Проклятое место

Новый стадион «Динамо» - опасный для «Зенита». Именно тут год назад свои травмы в игре против московского клуба получили Малком, которого покупали под групповой этап Лиги Чемпионов, и Себастьян Дриусси. Это чудовищное стечение обстоятельств, но на 11 минуте тот же аргентинец, после попытки пробить, схватился за лицо, а товарищи по команде сразу показали тренерскому штабу: замена. Дриусси, блестяще проведший это странное футбольное лето, унесли с поля на носилках в раздевалку. Сразу стало понятно: это серьезно. Вместо Себы на поле появился Андрей Мостовой, вызванный накануне игры в расположение сборной России.



Уголок статистики

Всего в этом чемпионате «Динамо» пропустило дважды, дома до игры с «Зенитом» - ни разу. Серия без поражений «Зенита» к стартовому свистку насчитывала 23 матча: последний раз команда Семака проигрывала в сентябре 2019 года «Локомотиву». У Артема Дзюбы «Динамо» проходит в числе фаворитов: москвичам форвард «Зенита» забил 11 голов (больше только «Краснодару» - 12). Для Михаила Кержакова этот матч стал сотым в лиге.

Принципиальное соперничество

В 21 веке «Зенит» сыграл с клубом МВД много выдающихся матчей. Проигрывал в чемпионате 7:1 в 2003, обыгрывал в кубке 9:3 в 2007 году. Были совершенно неприемлемый баннер про Льва Яшина и остроумный про Лаврентия Берию, который все видит. Ходили разговоры про баннер о блокадных крысах, но фотографических подтверждений не нашлось. Были технические поражения с петардой «Корсар», взорвавшейся слишком близко от Антона Шунина, и с выбеганием болельщиков на поле стадиона «Петровский», которое закончилось хуком фаната Гулливера в лицо Владимира Граната. В свое время в социальных сетях шутили: а будет ли вообще матч этих соперников, судьба которого решится на поле, а не в контрольно-дисциплинарном комитете.



Голы

«Зенит» пропустил на 40 минуте со стандарта: подачу штрафного удара Себастьяна Шиманьского с левого фланга замкнул Тони Шунич — он перевисел в воздухе Деяна Ловрена. Это стал первый гол «Динамо» в ворота петербургского клуба за 4 матча. Впервые в сезоне «Зенит» оказался в положении клуба, которому надо было отыгрываться.

Команда Семака провела чудовищный первый тайм, с нулем голевых моментов и полным отсутствием эмоций на поле: такое случалось с «Зенитом» при Сергее Богдановиче и в предыдущих сезонах, поэтому было безумно интересно посмотреть, как изменится игра после разговора в перерыве.

Игра изменилась: уже в дебюте второго тайма Малком, как показалось, заработал пенальти. Однако главный арбитр матча Станислав Васильев после консультаций с системой ВАР 11-метровый не назначил. Сразу после эпизода с падением звездного бразильца соотечественник Сантос опасно бил по воротам Шунина. Увы, на этом сознательный порыв команда Семака закончился: дальше были только эмоции.

«Динамо» установило рекорд по заблокированным ударам по воротам. Школа жизни нам подсказывает, что этот героизм игроков московского клуба совпал с декларацией задач на сезон, которые были опубликованы на официальном сайте «Динамо» в день игры: финал Кубка, выход в плэй-офф Лиги Европы, место в призах по итогам чемпионата. Явно имела место накачка, которая волшебным образом совпала на оси времени с многочисленными интервью Сергея Степашина, искреннего болельщика ведомственного клуба.



В эндшпиле матча состоялись два удаления: поле после прямой красной карточки — опять понадобились консультации с ВАРом — покинули Дмитрий Скопинцев и за вторую желтую был удален Вильмар Барриос. Колумбиец пропустит матч «Зенита» против «Локомотива» в воскресенье.

«Зенит», несмотря на парад замен и переход на игру, по сути, в двух защитников, внятного навала организовать не сумел. Выстрел Малкома отбил Шунин, кивок головой Александра Ерохина прошел сильно мимо ворот.

Итоги матча

Петербургский клуб не забил впервые с марта (тогда игра с «Уфой» закончилась нулями на табло». Сергей Семак после финального свистка был грустен: «Обидно проигрывать. Пропустили после одного из немногочисленных стандартов. Пытались отыграться, владели преимуществом, были моменты, хотя их непросто создавать, когда соперник почти в 10 человек защищается у своей штрафной. Дзюбу заменили потому, что нужно было разнообразить игру. Длинные передачи и навесы не приносили пользы, потому что у них защитники действовали компактно. Нужно было прибавлять в движении и контроле, в конце это удалось, мы посадили «Динамо» низко. Создавали неплохие моменты.



Про травму Дриусси: «Ситуация сложная, пока сложно сказать, насколько серьезно, но он не может самостоятельно передвигаться. Это большая потеря.Любая потеря ведущего игрока вносит коррективы в ход матча, в рисунок игры. Без Дриусси нам пришлось тяжело».

Про удаление Барриоса: «Какая разница? Давайте про судейство либо хорошо, либо ничего. Сегодня лучше ничего».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"