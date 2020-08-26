Фантазией оказалось обещание строителей запустить трамвай от Девяткино до Парнаса. Просто на кону — земля, где можно настроить квартир для 21 тысячи человек.

Никуда не поедет этот трамвай в Бугро-Мурино. Потому что его не будет

При чем тут 10 млрд рублей — в материале 47news. Информационное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области удивило сообщение пресс-службы регионального правительства о планах появления легкорельсового трамвая во Всеволожском районе. Согласно заявлению, трамвай может связать станции метро «Девяткино» и «Парнас», а пройдёт через Бугры. Дошло до того, что деловые издания стали всерьёз обсуждать стоимость проекта (названа цифра в 36 миллиардов) и перспективы его воплощения в жизнь. Однако, по данным 47news из независимых источников, упоминание трамвая является частью многолетней интриги между правительством Ленобласти и девелоперами. В центре неё — земля площадью 70 га, принадлежащая бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Виктору Локтионову, на границе Мурино и Бугров. Региональные власти давно заняли позицию не разрешать жилое строительство на этой территории. Сегодня здесь можно только выращивать сельскохозяйственные культуры.

В случае включения надела в черты населённого пункта с переводом в функциональную зону «жилищное строительство» речь может идти о строительстве порядка 640 тысяч квадратных метров жилья. В переводе на людей это 21 тысяча человек. С учётом всех ограничений, в том числе по плотности, этажности и наличию инфраструктуры, чистая прибыль после реализации квартир начинается от 6,4 миллиарда рублей, а по факту стоит говорить о сумме от 10 миллиардов рублей. О своём интересе, как следует из официального сообщения пресс-службы, заявила строительная компания «Арсенал». Директор ГК «Арсенал Недвижимость» Александр Смирнов в беседе с журналистом 47news рассказал, что, в том числе, застройщик рассматривает вопрос о сотрудничестве с Виктором Локтионовым насчёт использования его актива в строительных целях. Видение дела с двух сторон очевидно. Правительство Ленобласти пять лет назад полностью забрало градостроительную тематику себе. Это значит, что несёт ответственность за новое массовое строительство на границе города и области региональная власть, а не муниципальная, на которую до сих пор можно было переложить ответственность за прошлые неудачи. Крупные жилые массивы требуют грандиозных инфраструктурных решений вроде развязок, а их финансирование ложится на государство. Как минимум, нужно сразу иметь в виду строительство школы на 1800 мест и пары-тройки садиков на 1500 мест. Всё вместе это стоит от 5 миллиардов рублей. И это не считая транспортных развязок.

Как показывают выборы последних лет, из-за сплетения проблем и эмоций новостройки превращаются в протестные очаги. Тут плохо голосуют за Путина и ставят галочки против Конституции. Так что в этой локации власти не горят желанием помочь бизнесменам заработать десяток миллиардов. С точки зрения девелоперов всё ещё проще. Несмотря на кризис, пандемию и прочие неприятные слова, спрос на недвижимость только растёт. Кажется, это одна из немногих отраслей экономики, которой удастся выйти из этого гнетущего периода в плюсе. Сколько бы ни возмущались нынешние жители муравейников, из-за более-менее доступных цен покупателей здесь не становится меньше. В приграничных поселениях туго, по сути, с одним — с землёй, ведь тут давно нет приличного незанятого пустыря. Так что, словно в хорошей дипломатической игре, двум участникам процесса, севшим друг напротив друга на совещаниях, теперь необходимо убедить другого, что принять нужно именно его аргументы. Притом обоим нужно сохранить лицо на публике, ведь стройка и политика сегодня слишком тесно переплелись.

По данным 47news, совещаний на Суворовском, 67, помимо ставшего информационным поводом во вторник, 25 августа, было несколько. Вице-губернатор по строительству Михаил Москвин на них апеллировал к трудностям с транспортной инфраструктурой. Точнее, сводил к тому, что рад бы, конечно, пойти навстречу, но когда-нибудь попозже, когда дороги в Бугро-Мурино станут попросторнее. В общем, слово «никогда», конечно, не произносил, но бизнесмены вряд ли слышали в этих речах иное. Раз открытого нападения не произошло, ГК «Арсенал» пошёл на таран с той самой идеей. В тех же кабинетах в ответ на реплики о сложности перемещения в пространстве и зазвучала мысль о легкорельсовом трамвае. Обыватель, конечно, имел право провести аналогию с идеей канатной дороги в Кудрово, но вряд ли о ней уже кто-то помнит. Мысль о легкорельсовом трамвае в правительстве Ленобласти отвергать не стали. Хотя бы потому, что при актуальной диспозиции это, быть может, лучшее, что могло раздаться с той стороны. — Ну, трамвай так трамвай, — как бы сказал вице-губернатор, а на самом деле с тем же успехом мог бы послать собирать подснежники.