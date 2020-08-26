Глава «Додо пиццы» рассказал, что в Латвии похитили его партнера и лишили миллионов

Как он рассказал в Facebook 26 августа, Владимир много раз привлекал инвестиции на развитие бизнеса. Поэтому, когда к нему год назад обратился представитель некоего инвестора, заинтересованного в польском проекте, у него не возникло никаких подозрений. Первичное знакомство состоялось в кафе на Новом Арбате — с человеком, который представился Олегом, племянником будущего партнера.

Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого злоумышленники похитили в Латвии и заставили перевести им деньги, рассказал глава сети Федор Овчинников.

Позже Горецкого пригласили на встречу в Латвию с самим инвестором. В рижском аэропорту его ждала машина и Олег. Когда Владимиру сразу предложили поехать на встречу на виллу инвестора в Юрмалу, он тоже ничего не заподозрил. Однако как только он перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки, завязали глаза.

По словам Овчинникова, Владимир пять дней провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым.

Под угрозой физической расправы бандиты потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов — и стали опустошать его личные и корпоративные счета. В общей сложности вывели 3,6 млн рублей.

Кроме того, по просьбе Горецкого доверенные лица также передали курьеру в Москве еще 900 тысяч рублей наличными. Также Владимира заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей с графиком ежемесячных платежей по 150-350 тысяч и около десяти чистых листов, а потом еще и оставить свои отпечатки пальцев на каком-то пистолете. Ему пригрозив, что пистолет с отпечатками «всплывет где нужно», если он обратится в полицию.