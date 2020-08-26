Глава «Додо пиццы» рассказал, что в Латвии похитили его партнера и лишили миллионов
Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого злоумышленники похитили в Латвии и заставили перевести им деньги, рассказал глава сети Федор Овчинников.
Как он рассказал в Facebook 26 августа, Владимир много раз привлекал инвестиции на развитие бизнеса. Поэтому, когда к нему год назад обратился представитель некоего инвестора, заинтересованного в польском проекте, у него не возникло никаких подозрений. Первичное знакомство состоялось в кафе на Новом Арбате — с человеком, который представился Олегом, племянником будущего партнера.
Позже Горецкого пригласили на встречу в Латвию с самим инвестором. В рижском аэропорту его ждала машина и Олег. Когда Владимиру сразу предложили поехать на встречу на виллу инвестора в Юрмалу, он тоже ничего не заподозрил. Однако как только он перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки, завязали глаза.
По словам Овчинникова, Владимир пять дней провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым.
Под угрозой физической расправы бандиты потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов — и стали опустошать его личные и корпоративные счета. В общей сложности вывели 3,6 млн рублей.
Кроме того, по просьбе Горецкого доверенные лица также передали курьеру в Москве еще 900 тысяч рублей наличными. Также Владимира заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей с графиком ежемесячных платежей по 150-350 тысяч и около десяти чистых листов, а потом еще и оставить свои отпечатки пальцев на каком-то пистолете. Ему пригрозив, что пистолет с отпечатками «всплывет где нужно», если он обратится в полицию.
Тем не менее после возвращения Горецкого на родину, дело было возбуждено и в Латвии, и в России. В России его со временем переквалифицировали из статьи 158 4-б (кража) в статью 162 4-б (разбой). А неделю назад в Москве был задержан первый подозреваемый — тот самый «Олег». 18 августа Владимир его опознал. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного пунктом “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ. В четверг, 20 августа, Кузьминский районный суд Москвы санкционировал заключение обвиняемого под стражу.
За год до этих событий главу сети пиццерий «Додо Пицца» вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков через пиццерии. В туалете одного из ресторанов была найдена так называемая закладка с наркотиками.