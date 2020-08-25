Премьер-министр РФ уволил замглавы Росавтодора

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Евгения Туриева с должности заместителя главы Росавтодора, распоряжение опубликовано 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Туриева Евгения Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства по его просьбе», — говорится в документе.
Евгений Туриев с апреля по ноябрь 2015 года работал заместителем начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора. Затем в течение двух лет он занимал должности замначальника, первого замначальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Росавтодора.
29 декабря 2018 года был назначен на должность замглавы Росавтодора.