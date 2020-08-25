Прослушка ФСБ уткнулась в молчание. Главный фигурант дела о военных взятках взял «самоотвод»
Бывший руководитель строительного надзора ЗВО Денис Монджиевский отказался давать признательные показания по делу о преступном сообществе и взятках. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд оставил его под стражей еще на три месяца, пока следствие пытается расшифровать прослушку.
О продлении Монджиевскому меры пресечения, истекавшей 25 августа, «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Содержание под стражей установлено в пределах срока предварительного расследования, до 24 ноября 2020 года включительно», — уточнили в пресс-службе.
Монджиевский обвинен в организации преступного сообщества и 13 эпизодах получения взяток.
Следователь объяснил суду, что нужно собрать доказательства причастности Монджиевского к некоторым эпизодам. Также у СК нет еще полной уверенности в успехе прослушки, которую ФСБ вела в кабинетах 103-го ГАСН Минобороны.
«Необходимо провести судебные экспертизы, в частности лингвистические, для оценки и закрепления результатов оперативно-разыскной деятельности», — мотивировал следователь продление расследования до конца ноября.
Помогать следствию Монджиевский не желает, пояснения по прослушке он давать не будет. По его мнению, причастность к преступлениям ничем не подтверждена.
По версии следствия, в январе — марте 2017 года руководитель 103 отдела государственного архитектурно-строительного надзора ЗВО Монджиевский и его заместитель Николай Развозин создали преступную организацию, вовлекли подчиненных и с апреля 2017-го по июнь 2020-го получали взятки от представителей Главного управления обустройства войск Минобороны, компаний «Деметра», «АСГК», «Олимпситистрой», «ПСК» и других. Это застройщики по исполняемым в интересах ведомства Сергея Шойгу контрактам. Всего за три года представители стройнадзора Минобороны якобы получили 23 взятки на сумму более 11 миллионов рублей за согласование проектной документации и игнорирование нарушений в области строительства.
Всего по делу проходят 12 человек. Накануне, как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, из-под домашнего ареста была освобождена еще одна обвиняемая. Елену Прудскую отпустили под залог 1 миллион рублей. Ее коллега Илона Дроздова, наоборот, помещена под домашний арест. По версии следствия, в 2019 году главный инспектор 103 отдела ГАСН получила почти 500 тысяч рублей от взяткодателя ООО «АСГК» за выдачу разрешительных документов для обустройства военного городка в Каменке. Дроздова вину не признает. Представителя «АСГК» Екатерину Коробенко по делу о даче взятки арестовали ранее.