Прослушка ФСБ уткнулась в молчание. Главный фигурант дела о военных взятках взял «самоотвод»

«Содержание под стражей установлено в пределах срока предварительного расследования, до 24 ноября 2020 года включительно», — уточнили в пресс-службе.

Бывший руководитель строительного надзора ЗВО Денис Монджиевский отказался давать признательные показания по делу о преступном сообществе и взятках . Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд оставил его под стражей еще на три месяца, пока следствие пытается расшифровать прослушку.

Монджиевский обвинен в организации преступного сообщества и 13 эпизодах получения взяток.

Следователь объяснил суду, что нужно собрать доказательства причастности Монджиевского к некоторым эпизодам. Также у СК нет еще полной уверенности в успехе прослушки, которую ФСБ вела в кабинетах 103-го ГАСН Минобороны.

«Необходимо провести судебные экспертизы, в частности лингвистические, для оценки и закрепления результатов оперативно-разыскной деятельности», — мотивировал следователь продление расследования до конца ноября.

Помогать следствию Монджиевский не желает, пояснения по прослушке он давать не будет. По его мнению, причастность к преступлениям ничем не подтверждена.

По версии следствия, в январе — марте 2017 года руководитель 103 отдела государственного архитектурно-строительного надзора ЗВО Монджиевский и его заместитель Николай Развозин создали преступную организацию, вовлекли подчиненных и с апреля 2017-го по июнь 2020-го получали взятки от представителей Главного управления обустройства войск Минобороны, компаний «Деметра», «АСГК», «Олимпситистрой», «ПСК» и других. Это застройщики по исполняемым в интересах ведомства Сергея Шойгу контрактам. Всего за три года представители стройнадзора Минобороны якобы получили 23 взятки на сумму более 11 миллионов рублей за согласование проектной документации и игнорирование нарушений в области строительства.