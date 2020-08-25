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25.08.2020 12:42
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Спасти маленькое сердце. Трёхлетней Марине срочно требуется дорогая операция

У трёхлетней Марины сложный и редкий порок сердца. Она уже перенесла несколько операций, но нужна ещё одна, которая сможет исправить порок. Однако лечение для Марины в петербургской клинике платное.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на операцию.

Марина Иноземцева, 3 года.

Врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Стоимость 761 810 руб.

Маленькой Марине 3 года. У неё тяжелый порок и единственный желудочек сердца — очень редкая аномалия.

Когда мама Марины была беременна, врачи не замечали никаких проблем с сердцем. И только спустя три дня после рождения они обратили внимание на изменения.

За первые месяцы жизни Марине было сделано три сложнейших операции на открытом сердце, но врачи не давали никаких прогнозов и рекомендовали только поддерживающее паллиативное лечение.

Сейчас болезнь прогрессирует. Из-за высокой сердечной недостаточности девочке не хватает кислорода в крови, что сказывается на работе других органов — начали отказывать печень и почки.

Как и любая любящая мать, мама Марины не смогла принять решение врачей о безнадёжном состоянии дочери и стала искать врачей, готовых сделать кардинальную операцию на сердце (операция Фонтен). Она обращалась в клиники Германии, Калининграда, Новосибирска, Томска и Петербурга — самые лучшие детские кардиоцентры. С готовностью откликнулись немецкие врачи и детский кардиохирург из Детской городской больницы № 1 Петербурга.

Поездка в Германию сейчас невозможна — из-за коронавируса границы закрыты, и когда откроются — неизвестно. А времени у Марины нет, операцию надо делать срочно. Мама решилась на лечение в Петербурге. Врачи готовы провести операцию в самое ближайшее время. Вот только для иногородних жителей (Марина москвичка) лечение платное. Стоимость 761 810 рублей. Это огромная сумма для маленькой семьи, где нет «мужского плеча» — папа девочки ушёл, как только стало известно, что ребёнок серьёзно болен, и не принимает абсолютно никакого участия в жизни малышки.

О том, как помочь Марине, можно узнать на её странице на сайте БФ «Наташа».

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