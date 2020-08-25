Кипр открывает границы для россиян. Но попасть на остров смогут не все
Кипр открывает свои границы для россиян, но попасть на остров пока смогут не все. Подробности 25 августа рассказали в Минздраве республики.
Принятая островным государством система предполагает деление всех стран на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом — А, В и С.
Россия с 28 августа попадает в третью категорию. Въезд на территорию страны разрешат россиянам, постоянно проживающим на острове, их родственникам, дипломатам, а также имеющим вид на жительство или выданное властями спецразрешение на въезд.
Прибывшим нужно иметь при себе или справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, или же пройти тест на месте. Также обязателен двухнедельный карантин.
Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта. С 1 августа были разрешены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа открыто авиасообщение со Швейцарией. Пока за границу можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.