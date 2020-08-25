Кипр открывает границы для россиян. Но попасть на остров смогут не все

Кипр открывает свои границы для россиян, но попасть на остров пока смогут не все. Подробности 25 августа рассказали в Минздраве республики.



Принятая островным государством система предполагает деление всех стран на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом — А, В и С.



Россия с 28 августа попадает в третью категорию. Въезд на территорию страны разрешат россиянам, постоянно проживающим на острове, их родственникам, дипломатам, а также имеющим вид на жительство или выданное властями спецразрешение на въезд.

