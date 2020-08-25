«Смерть повсюду в виде яда сея». Шнуров в стихах отреагировал на отравление Навального
Музыкант, начинающий политик и генпродюсер компании RTVI Сергей Шнуров отреагировал в традиционно стихотворной форме на госпитализацию политика Алексея Навального, который находится в берлинской клинике Charite. Пост опубликован в Instagram 25 августа.
Надоели выкрутасы энти.
Туповат, но я учусь Азам.
Я к Навальному был, да, индифферентен.
А теперь, пожалуй, точно за.
Он чихвостил на руку нечистых,
А таких, тут это - пруд пруди.
Методы ж «товарищей чекистов»...
Медичи завидуют поди,
Смерть повсюду в виде яда сея.
И невольно тянется рука,
После отравленья Алексея
Перечислить деньги в ФБК.
В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.
В России, где Навального лечили первые два дня, рабочим диагнозом Навального оставалось нарушение обмена веществ. Врачи в Берлине 24 августа заявили, что произошла интоксикация веществом из группы так называемых ингибиторов холинэстеразы, которые используются, например, при болезни Альцгеймера легкой и умеренной степеней. Политик в коме, медики утверждают, что угрозы его жизни в настоящее время нет.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.
Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.