«Смерть повсюду в виде яда сея». Шнуров в стихах отреагировал на отравление Навального

Музыкант, начинающий политик и генпродюсер компании RTVI Сергей Шнуров отреагировал в традиционно стихотворной форме на госпитализацию политика Алексея Навального, который находится в берлинской клинике Charite. Пост опубликован в Instagram 25 августа.



Надоели выкрутасы энти.

Туповат, но я учусь Азам.

Я к Навальному был, да, индифферентен.

А теперь, пожалуй, точно за.

Он чихвостил на руку нечистых,

А таких, тут это - пруд пруди.

Методы ж «товарищей чекистов»...

Медичи завидуют поди,

Смерть повсюду в виде яда сея.

И невольно тянется рука,

После отравленья Алексея

Перечислить деньги в ФБК.

