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25.08.2020 07:43
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«Смерть повсюду в виде яда сея». Шнуров в стихах отреагировал на отравление Навального

Музыкант, начинающий политик и генпродюсер компании RTVI Сергей Шнуров отреагировал в традиционно стихотворной форме на госпитализацию политика Алексея Навального, который находится в берлинской клинике Charite. Пост опубликован в Instagram 25 августа.

Надоели выкрутасы энти.
Туповат, но я учусь Азам.
Я к Навальному был, да, индифферентен.
А теперь, пожалуй, точно за.
Он чихвостил на руку нечистых,
А таких, тут это - пруд пруди.
Методы ж «товарищей чекистов»...
Медичи завидуют поди,
Смерть повсюду в виде яда сея.
И невольно тянется рука,
После отравленья Алексея
Перечислить деньги в ФБК.

В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

В России, где Навального лечили первые два дня, рабочим диагнозом Навального оставалось нарушение обмена веществ. Врачи в Берлине 24 августа заявили, что произошла интоксикация веществом из группы так называемых ингибиторов холинэстеразы, которые используются, например, при болезни Альцгеймера легкой и умеренной степеней. Политик в коме, медики утверждают, что угрозы его жизни в настоящее время нет.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.

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Комментарии (4)

Ilya9
Еще один клоун отметился) У Шнура как обычно все частушки про бабло, только хрен он что перечислит))
a.159753123
Браво, Сергей Владимирович!
Alkaline
"Ингибиторы холинэстеразы" - не лекарства в основном, а яды!
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