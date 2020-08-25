Счетная палата обнаружила, что «мертвые души» получили пенсии на несколько сотен миллионов рублей

Счетная палата выяснила, что территориальные органы Пенсионного фонда продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР.

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводят к тому, что граждане недополучают пенсии или же пенсии выплачиваются «мертвым душам». Об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах, который 25 августа приводит РИА Новости .

«В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей», - говорится в отчете.



При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших гражданах, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах.



Главной проблемой в Счетной палате назвали открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.



Чаще всего это происходит из-за того, что граждане ошибаются при заполнении анкет, при этом если у заявителя было на момент назначения пенсии имелось два или более счета, ее размер мог устанавливаться только на основании одного из них, и тем самым размер выплат сокращался.



К необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, вышедших замуж.

