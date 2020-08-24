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24.08.2020 17:46
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Отель «Потемкин», оставшийся в наследство от банка миллиардера Бажанова, приобрела семья пушкинских энергетиков

Как стало известно «Фонтанке», оставшийся от сгоревшего Международного банка Санкт-Петербурга парк-отель «Потемкин» в Пушкине приобрела на торгах компания, связанная с семьей местных предпринимателей, владеющих бизнесом в области энергетики. Вместе с оздоровительным комплексом за 361 млн рублей с молотка ушли 2,3 га парка.

Четырехэтажный гостиничный комплекс с одним подземным этажом расположен на Красносельском шоссе, 85, неподалеку от ГМЗ «Царское Село» и Баболовского парка. Как сообщили в Российском аукционном доме (РАД), отель площадью 10,4 тыс. кв. м вместе с земельным участком, на котором он находится, приобрело ООО «Арена».

Гендиректором и единственным владельцем «Арены», по данным СПАРК, является Борис Зыков. Ему также принадлежит фирма «Энергостройпроект», которой ранее на 50% владел брат предпринимателя Андрей Зыков. Он в прошлом являлся членом правления «Ленэнерго» и занимал должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг компании. Электронный адрес «Арены», указанный в СПАРК, совпадает с почтой ООО «Стройэлектромонтаж», принадлежащего отцу братьев Владимиру Зыкову. Он, в свою очередь, более 10 лет возглавлял Царскосельскую энергетическую компанию. В мае 2020 года она прекратила деятельность, присоединившись к ПАО «Ленэнерго».

«Потемкин» принадлежал Международному банку Санкт-Петербурга (МБСП) экс-сенатора и миллиардера Сергея Бажанова. В сентябре 2019 года суд признал кредитную организацию банкротом по иску Центробанка.

По данным источника «Фонтанки», знакомого с ситуацией, гостиница проработала до февраля 2019 года, после чего была закрыта. С первого раза продать еще действующий отель за 550 млн рублей не получилось. Временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов приступила к продаже имущества банка через РАД. На торги выставили более 50 лотов, в том числе апарт-отель на набережной реки Крестовки вместе с землей за 430 млн рублей, но он, как и большинство других активов МБСП, не нашел покупателя на первых торгах.

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Комментарии (2)

teodor
Экспроприаторам - экспроприируемое!)))))))
kоt-obormot
Есть в грааафском парке черный пруууддд - там лилиии цвЯтууут.
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