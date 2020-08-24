Серьезное ДТП произошло днем 24 августа на кольцевой автодороге Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти. Столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей, в том числе бензовоз. Одна машина перевернулась.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на КАД в районе Кудрово бензовоз вылетел с внутреннего кольца на внешнее, пробив металлический отбойник. На «встречке», по подсчетам очевидцев, он собрал четыре легковые машины, «ГАЗель» и грузовик. Одна из легковых от удара перевернулась на крышу, еще две бензовоз впечатал в противоположный отбойник.