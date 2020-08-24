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24.08.2020 16:11
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Бензовоз на КАД пробил отбойник и собрал 7 машин на встречке. Есть погибший

Серьезное ДТП произошло днем 24 августа на кольцевой автодороге Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти. Столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей, в том числе бензовоз. Одна машина перевернулась.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на КАД в районе Кудрово бензовоз вылетел с внутреннего кольца на внешнее, пробив металлический отбойник. На «встречке», по подсчетам очевидцев, он собрал четыре легковые машины, «ГАЗель» и грузовик. Одна из легковых от удара перевернулась на крышу, еще две бензовоз впечатал в противоположный отбойник.

Авария произошла около 14:05 на 48-м километре внутреннего кольца КАД и 93-м километре внешнего, уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Бензовоз, ехавший по внутреннему кольцу, проломил два осевых барьерных ограждения и столкнулся с пятью машинами на внешнем.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на кольцевой столкнулись всего 8 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. По словам очевидца Сергея в «ДТП и ЧП», одного человека в тяжелом состоянии вырезали из машины спасатели.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Из-за аварии на КАД копится пробка. По данным на 15:25, разбитые машины занимают полосу безопасности, первую, вторую и четвертую полосы, проехать можно только по третьей полосе, добавили в Упрдоре. Собралась пробка протяженностью около 4 километров.

На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД и несколько машин скорой помощи.

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