Бензовоз на КАД пробил отбойник и собрал 7 машин на встречке. Есть погибший
Серьезное ДТП произошло днем 24 августа на кольцевой автодороге Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти. Столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей, в том числе бензовоз. Одна машина перевернулась.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на КАД в районе Кудрово бензовоз вылетел с внутреннего кольца на внешнее, пробив металлический отбойник. На «встречке», по подсчетам очевидцев, он собрал четыре легковые машины, «ГАЗель» и грузовик. Одна из легковых от удара перевернулась на крышу, еще две бензовоз впечатал в противоположный отбойник.
Авария произошла около 14:05 на 48-м километре внутреннего кольца КАД и 93-м километре внешнего, уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Бензовоз, ехавший по внутреннему кольцу, проломил два осевых барьерных ограждения и столкнулся с пятью машинами на внешнем.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на кольцевой столкнулись всего 8 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. По словам очевидца Сергея в «ДТП и ЧП», одного человека в тяжелом состоянии вырезали из машины спасатели.
Из-за аварии на КАД копится пробка. По данным на 15:25, разбитые машины занимают полосу безопасности, первую, вторую и четвертую полосы, проехать можно только по третьей полосе, добавили в Упрдоре. Собралась пробка протяженностью около 4 километров.
На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД и несколько машин скорой помощи.