Память о Третьем рейхе испортила петербуржцам выходные в Ленобласти. У озера «зиговали» и дрались

Двое жителей Петербурга пожаловались в полицию на чрезмерно бурный отдых у озера в Выборгском районе Ленобласти. После попытки приструнить соседей пришлось залечивать синяки и вызывать правоохранителей.



Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, накануне в полночь службу «112» набрал 21-летний житель Петербурга, который встречал воскресенье рядом с озером в районе станции Заходское и не нашёл общего языка с другими отдыхающими.

По его словам, расположившаяся неподалёку компания «зиговала» и кричала в ночь партийное приветствие Третьего рейха, а на сделанное замечание ответила агрессией. Досталось самому заявителю и 59-летнему знакомому, обидчики разбежались.