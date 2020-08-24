FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.08.2020 11:11
1
Печать

Память о Третьем рейхе испортила петербуржцам выходные в Ленобласти. У озера «зиговали» и дрались

Двое жителей Петербурга пожаловались в полицию на чрезмерно бурный отдых у озера в Выборгском районе Ленобласти. После попытки приструнить соседей пришлось залечивать синяки и вызывать правоохранителей.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, накануне в полночь службу «112» набрал 21-летний житель Петербурга, который встречал воскресенье рядом с озером в районе станции Заходское и не нашёл общего языка с другими отдыхающими.

По его словам, расположившаяся неподалёку компания «зиговала» и кричала в ночь партийное приветствие Третьего рейха, а на сделанное замечание ответила агрессией. Досталось самому заявителю и 59-летнему знакомому, обидчики разбежались.

К полудню всё у того же озера оперативники задержали четырёх мужчин от 21 до 30 лет и их 24-летнюю подругу. Все пятеро приехали в область из Петербурга. Их доставили в отдел, опросили и отпустили под обязательство о явке. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решён.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
точно задержали 'мужчин'-то? или петушьё малолетнее?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний