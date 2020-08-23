Конкурс завершился в ночь на 23 августа, Приходько стала победительницей в категории «классик», в которой соревнуются женщины старше 40 лет. Петербурженка рассказала, что участие в конкурсах красоты заинтересовало ее только этим летом, когда она «решила изменить свою жизнь, наполнить её энергией красоты и женственности». Сперва она победила в региональном этапе, получив корону «Миссис Лахта Классик 2020». «Конечно же, я не буду останавливаться на достигнутом и в ближайшее время приму решение о своем участии в международном этапе. Сразу после финала я получила несколько предложений», — заверила Миссия Россия.

Регулярный поставщик медоборудования и металлопроката по госзакупкам, петербурженка Екатерина Приходько завоевала титул Миссис Россия. Многодетная мама планирует завоевать и международный статус.

Екатерина 25 лет замужем за Олегом Приходько, у них трое детей и многомиллионный бизнес. По данным «Спарк», семье новой Миссис принадлежат компании «РосЭкспеМед» (торговля фармацевтической продукцией) и ПК «МиК» (торговля металлами). Первая стоит больше 40 млн рублей, вторая 33. Обе компании регулярно выигрывают тендеры, например, поставляя медоборудовние центру Алмазова и Пирогова, или муфты водоканалам по всей России.



В Instagram Екатерина также упоминает салон «Мон Сен-Мишель», однако в «Спарке» отражается, что сведения о месте регистрации юрлица признаны недействительными и уже принято решение о его предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.



На той же странице в соцсети Приходько описала цели: Покажу путь от многодетной бизнесвумен к королеве.

