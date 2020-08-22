«Невозможно окно открыть». Запах навоза накрывает Петербург с юга

Как сообщили читатели «Фонтанки» 22 августа, вонь почувствовали в районе между станциями метро «Электросила» и «Московские ворота». Про «ужасный запах навоза», из-за которого «невозможно окно открыть», пишут в группе соседей ЖК «Московские ворота». Корреспонденты сообщают о смраде в районе «Балтийской жемчужины». Вскоре в редакцию стали поступать аналогичные сообщения от жителей Центрального и Петроградского районов.

Жители Московского района Петербурга этим утром пожаловались на сильный запах навоза. К полудню он добрался до центра города и Петроградской стороны.

Одновременно с этим очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» фотографии и видеозаписи пожара, который они заметили у железнодорожной станции «Воздухоплавательный парк». Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, горит мусор на площади 30 квадратных метров по адресу Витебская Сортировочная улица, 6. Согласно данным открытых источников, там, среди прочего, располагается пункт приёма вторсырья.

В пресс-службе администрации Московского района корреспонденту издания заявили, что также проверят информацию о появлении неприятного запаха. В комитете по природопользованию подтвердили наличие жалоб от жителей в районе «Электросилы»; ведомство запросило информацию с автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, решается вопрос о направлении передвижной лаборатории. В Роспотребнадзоре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Поиск источника смрада может оказаться первым экзаменом для профильной межведомственной рабочей группы, заседание которой состоялось накануне. В состав вошли представили комитета по природопользованию, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В работе группы также предусмотрено участие представителей природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга. Ее специалисты на первом заседании отметили, что проблема запахов наблюдается во всех районах Петербурга, но наиболее остро — в Невском. Только за июль в мобильную экологическую дежурную службу поступило 98 звонков с жалобами от жителей поселка Усть-Славянка. Ранее сообщалось, что такое же расследование требуется Рыбацкому.