В Петербурге на турбины для атомных ледоколов назначили нового директора

В Петербурге Кировский завод сменил директора единственного производителя турбин для крупнейших в мире атомных ледоколов серии 22220 — АО «Завод «Киров-Энергомаш». Новому топ-менеджеру предстоит найти общий язык с Балтийским заводом, который публично обвинил «Киров-Энергомаш» в срыве сроков сдачи покорителей Северного морского пути. 21 августа на сайте АО «Завод «Киров-Энергомаш» (дочернее общество ПАО «Кировский завод») появились сведения о новом директоре — им стал Алексей Садков. В приемной сообщили, что приказ о назначении подписан 20 августа. В медиапространстве новый руководитель неизвестен. Директор по связям с общественностью и административным вопросам Екатерина Ключникова сообщила: новый директор в холдинге недавно — в феврале 2020 года он назначен заместителем директора по операционной деятельности в АО «Завод «Киров-Энергомаш». До того на протяжении 4-х лет работал в группе компаний «СВЕЗА-Лес», которая позиционирует себя как мировой лидер в производстве березовой фанеры.

«Завод «Киров-Энергомаш» в последнее время известен информационному пространству как объект публичной критики со стороны генерального директора Балтийского завода Алексея Кадилова. Суть претензий сводится к срывам сроков поставки турбин для атомного ледокола «Урал» — с этим глава Балтийского завода связывает сдвиг вправо срока сдачи «Урала» заказчику — ФГУП «Атомфлот». Между «Атомфлотом» и Балтийским заводом в связи с этим в июне 2020 года началась судебная тяжба. В рамках трех процессов заказчик ледоколов серии 22220 требует от завода почти миллиард рублей. Содержание процессов пока официально не раскрывается, но ледоколов, которые Балтийский завод уже начал строить и даже спустил на воду, и со сроками сдачи которых в эксплуатацию могут возникнуть сложности, тоже три — это головная «Арктика», а также «Сибирь» с «Уралом». «Сибирь» заложена в 2015 году, «Урал» в 2016-м. В мае 2020 года Алексей Кадилов заявил журналистам об их степени готовности — 70 % и 50 % соответственно. Заявленные сроки сдачи — 2021 и 2022 годы — заставляют сомневаться в том, что при таких темпах строительства они будут исполнены. О срывах сроков сдачи «Арктики» сообщалось неоднократно, и они также увязывались с проблемами поставок турбинного оборудования.