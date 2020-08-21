В Петербурге на турбины для атомных ледоколов назначили нового директора
В Петербурге Кировский завод сменил директора единственного производителя турбин для крупнейших в мире атомных ледоколов серии 22220 — АО «Завод «Киров-Энергомаш». Новому топ-менеджеру предстоит найти общий язык с Балтийским заводом, который публично обвинил «Киров-Энергомаш» в срыве сроков сдачи покорителей Северного морского пути.
21 августа на сайте АО «Завод «Киров-Энергомаш» (дочернее общество ПАО «Кировский завод») появились сведения о новом директоре — им стал Алексей Садков. В приемной сообщили, что приказ о назначении подписан 20 августа. В медиапространстве новый руководитель неизвестен. Директор по связям с общественностью и административным вопросам Екатерина Ключникова сообщила: новый директор в холдинге недавно — в феврале 2020 года он назначен заместителем директора по операционной деятельности в АО «Завод «Киров-Энергомаш». До того на протяжении 4-х лет работал в группе компаний «СВЕЗА-Лес», которая позиционирует себя как мировой лидер в производстве березовой фанеры.
«Завод «Киров-Энергомаш» в последнее время известен информационному пространству как объект публичной критики со стороны генерального директора Балтийского завода Алексея Кадилова. Суть претензий сводится к срывам сроков поставки турбин для атомного ледокола «Урал» — с этим глава Балтийского завода связывает сдвиг вправо срока сдачи «Урала» заказчику — ФГУП «Атомфлот».
Между «Атомфлотом» и Балтийским заводом в связи с этим в июне 2020 года началась судебная тяжба. В рамках трех процессов заказчик ледоколов серии 22220 требует от завода почти миллиард рублей. Содержание процессов пока официально не раскрывается, но ледоколов, которые Балтийский завод уже начал строить и даже спустил на воду, и со сроками сдачи которых в эксплуатацию могут возникнуть сложности, тоже три — это головная «Арктика», а также «Сибирь» с «Уралом». «Сибирь» заложена в 2015 году, «Урал» в 2016-м.
В мае 2020 года Алексей Кадилов заявил журналистам об их степени готовности —
Тяжба между «Атомфлотом» и Балтийским заводом отрикошетила и на «Завод «Киров-Энергомаш»: в апреле 2020 года изготовитель ледоколов предъявил ему требование в 200 млн рублей неустойки по договору, но слушание дела пока не завершено. Соответчиками выступает материнское ПАО «Кировский завод» и входящий в группу Петербургский тракторный завод. Третьи лица — «Атомфлот» и Объединенная судостроительная корпорация, в которую входит Балтийский завод.
«Завод «Киров-Энергомаш» в свою очередь требует от Балтийского завода 1,1 млрд рублей, но слушание этого дела по существу не началось. Третьим лицом тут выступает проектировщик серии 22220 АО «Центральное конструкторское бюро «ОСК-Айсберг» (основные акционеры ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Все это позволяет предположить, что новому директору «Киров-Энергомаша» предстоит нелегкий путь примирения с Балтийским заводом по контрактам, от которых зависит одно из главных стратегических направлений страны — освоение Северного морского пути.