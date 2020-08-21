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21.08.2020 06:53
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На Петровской косе горел ресторан «Паруса»

Ночью 21 августа пожарные сорвались на Петровскую косу, где загорался известный ресторан.

Как сообщает пресс-Служба ГУ МЧС по Петербургу, заявка по адресу Петровская коса, 9, поступила в 02:52. На месте из-за быстрого распространения огня возгоранию присвоили повышенный номер сложности №1БИС, а затем и №2. В ресторане размером в плане 30 на 70 метров полыхала обстановка на площади 700 квадратных метров.

Охрана успокоила пожарных: людей внутри не было. Однако, после общения пришлось вводить дополнительный номер «волна» после слов, что внутри могут находится баллоны с пропаном.

В 4.13 пожар был локализован, а ранг понижен до первого номера. На месте работают 21 единица техники и 76 человек.

Фото: Читатель «Фонтанки» Максим
Фото: Читатель «Фонтанки» Максим

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