На Петровской косе горел ресторан «Паруса»
Ночью 21 августа пожарные сорвались на Петровскую косу, где загорался известный ресторан.
Как сообщает пресс-Служба ГУ МЧС по Петербургу, заявка по адресу Петровская коса, 9, поступила в 02:52. На месте из-за быстрого распространения огня возгоранию присвоили повышенный номер сложности №1БИС, а затем и №2. В ресторане размером в плане 30 на 70 метров полыхала обстановка на площади 700 квадратных метров.
Охрана успокоила пожарных: людей внутри не было. Однако, после общения пришлось вводить дополнительный номер «волна» после слов, что внутри могут находится баллоны с пропаном.
В 4.13 пожар был локализован, а ранг понижен до первого номера. На месте работают 21 единица техники и 76 человек.