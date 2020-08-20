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20.08.2020 17:44
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Минздрав окончательно отказался от обязательных тестов на алкоголизм при получении прав

Министерство здравоохранения России отказалось от идеи обязательного тестирования на хронический алкоголизм при получении или замене водительских прав. Об этом 20 августа пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на окончательную редакцию приказа Минздрава о новом порядке получения медицинских справок.

Как рассказали изданию в пресс-службе медицинского ведомства, проект поправок к приказу Минздрава о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей от 2015 года подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения.

Напомним, поправки министерство подготовило еще в 2019 году. В них предполагалось введение обязательных тестов на CDT-маркеры в крови для выявления хронического алкоголизма. Однако нововведение раскритиковал президент РФ Владимир Путин, поскольку оно могло привести к значительному удорожанию медсправок. Срок вступления приказа в силу перенесли на 1 июля 2020 года, а затем и на 1 января 2021 года. А в начале июля Минздрав представил первую редакцию поправок, из которой убрали обязательные тесты на алкоголизм.

Теперь документ доработан. Главное изменение внесли в перечень осмотров, обследований и исследований, которые проводятся в ходе освидетельствования. Вместо обязательного теста на карбогидрат-дефицитного трансферрин (CDT) в сыворотке крови врач психиатр-нарколог будет назначать «лабораторные исследования крови и (или) мочи» в случае выявления «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами». Делаться это будет для «диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя».

На вопрос о ценах новых справок в Минздраве ответить не смогли, добавляет издание. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, они станут дороже для тех, кому понадобится дополнительный анализ.

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Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
Годом ранее ....
Водители ринулись получать справки по старым правилам и ценам.

"В наркодиспансерах различных российских городов из желающих оформить документы по старым ценам образовались длинные очереди. В Ярославле за пару часов очередь в выросла в 15 раз, такого раньше не случалось никогда на памяти сотрудников медучреждения. В Казани пенсионер скончался в очереди, стремясь получить медсправку. Врачи пытались оказать помощь мужчине 1946 года рождения, но не преуспели — он умер.

Кроме того, СМИ сообщали, что в Татарстане местные жители подрались в очереди за справками – в наркодиспансере Набережных Челнов мужчины устроили давку, которая закончилась дракой."

И никто не виновен ...
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