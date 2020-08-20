Операцию по извлечению из военнослужащего постороннего предмета провели в Военно-медицинской академии им. Кирова. Предмет этот для офицера не совсем инородный, но уставом ему определено совсем другое место.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Извещение о травме капитана 3-го ранга «гуляет» по смартфонам личного состава Западного военного округа. К 20 августа офицерская среда не выдержала накала и поделилась анекдотом с журналистами. Обстоятельства ранения описаны медиками скупо: «Во время празднования по случаю присвоения очередного воинского звания случайно проглотил звезду старшего офицера».

Фото: «Фонтанка.ру»

Собеседники «Фонтанки» в Западном военном округе подтвердили подлинность документа. Инцидент произошел 17 июля, а героем стал 33-летний военнослужащий окружного штаба на Дворцовой площади. Накануне он не только получил очередное воинское звание, но и направление к новому месту службы. Однако свежеиспеченный капитан 3-го ранга не мог просто так покинуть Петербург. Погоны обязывали его к ритуалу, часть которого закреплена уставом внутренней службы вооруженных сил. Военнослужащий должен представиться своему командиру в новом звании. Образец формулировки утвержден указом президента:



«Товарищ майор. Командир 1-й мотострелковой роты капитан Иванов. Представляюсь по случаю присвоения мне воинского звания капитана».

Еще в советское время казенный ритуал был дополнен граненым стаканом водки с обязательными звездами на дне. Тот, кто представляется, поглощает содержимое стакана, сплевывает, а затем прикладывает звезды к погонам и проговаривает заветные слова. Важное условие — цикл непрерывный. То есть офицер должен выпить, сплюнуть, приложить, сказать и только после этого ему дозволено закусить. Малейший отступ приведет к тому, что командир попытку не засчитает. Тогда придется повторить.

Только исполнив ритуал, военнослужащий имеет право носить новые погоны и звезды. Опрошенные «Фонтанкой» офицеры говорят, что не помнят в своей практике отказных случаев. Существует легенда, что испытание придумано политруками - по мгновенно опьяневшему человеку можно судить, на что он способен. В современной России с традицией пытаются бороться, в основном, с помощью нотаций в газете «Красная звезда».



Собеседники «Фонтанки» обращают внимание, что «звездный глоток» сам по себе хоть и забавен, но наверняка случается не впервые. В произошедшем с флотским офицером случае настораживает факт его документации. По сути просочившееся в сеть извещение — свидетельство о производственной травме, а значит, капитан 3-го ранга имеет право на страховую выплату. «Если бы со мной такое случилось, я бы сделал все возможное, чтобы медики это не оформили официально», - удивился сослуживец офицера.

По известному «Фонтанке» номеру телефона герой анекдота не ответил. Две синих галочки говорят о том, что сообщение в мессенджере он прочитал. Аналогичная процедура, но уже без звезд в стакане, предусмотрена по прибытию к месту службы. Если карьера сложится, через четыре года нашему офицеру предстоит очередной аттракцион со звездами. У капитана 2-го ранга их две, а значит, в стакане будет четыре. Дальше останется пережить капитана 1-го ранга с его тремя пятиконечными. Ну а контр-адмиралом уже становиться не страшно — у высших офицеров звезды хоть и больше в диаметре (24 мм против 20 мм), но не металлические, а вышивные.



PS: Каждый младший офицер задается вопросом, а как за неимением звезд представляется высший офицерский состав. «Фонтанка» позвонила знакомому генералу. - А никак. Генерала просто поздравляют. - Получается, что на полковниках традиция прерывается? - Ну да.

Как скучно.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

