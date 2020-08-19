Лаборатории КВД в центре Петербурга дадут еще денег и приспособят ее под коронавирусные тесты
Дополнительные средства из бюджета Петербурга получил кожно-венерологический диспансер № 11 Центрального района. Деньги пойдут на выявление коронавируса.
Как сообщает пресс-служба Смольного, лаборатория КВД станет 44-й на территории Петербурга, где мазки проверяют на наличие COVID-19. По словам губернатора Александра Беглова, «охват тестированием в Петербурге в 4 раза больше норматива», но он все же посчитал необходимым дать КВД денег на диагностику. Отмечается, что пробы все еще берут в районных поликлиниках.
Годом ранее в КВД началась реализация проекта по внедрению системы автоматизированного скрининга для выявления злокачественных онкологических заболеваний на ранней стадии. В лаборатории диспансера установлено «суперсовременное медицинское оборудование».
С начала пандемии в Петербурге выявили почти 35 тысяч случаев заражения коронавирусом.