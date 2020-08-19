Лаборатории КВД в центре Петербурга дадут еще денег и приспособят ее под коронавирусные тесты

Serg_I 19 Авг 2020 в 19:49 19 Авг 2020 в 19:49

Губернатор, определитесь уже, в каком ключе стыковать информацию! И начните с того (для простоты вашего понимания), что в СПб проживают пять миллионов человек!

С одной стороны - у нас 20% населения уже имеет коронавирусный иммунитет, а это миллион человек! Даже если отбросить от этого "невосприимчивую" часть, то это минимум 500 тысяч человек! Сегодня в день обрабатывается от 12 до 15 тысяч тестов на вирус, это в месяц около 400 тысяч тестов. При этом около 350 тысяч из них - это регулярные тесты наблюдаемой "группы риска". То есть гипотетически чтобы проверить на вирус хотя бы миллион человек - сегодня на это понадобится почти два года! А тут заявление от губернатора - у нас итак норматив превышен...