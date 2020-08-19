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19.08.2020 19:32
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Лаборатории КВД в центре Петербурга дадут еще денег и приспособят ее под коронавирусные тесты

Дополнительные средства из бюджета Петербурга получил кожно-венерологический диспансер № 11 Центрального района. Деньги пойдут на выявление коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Смольного, лаборатория КВД станет 44-й на территории Петербурга, где мазки проверяют на наличие COVID-19. По словам губернатора Александра Беглова, «охват тестированием в Петербурге в 4 раза больше норматива», но он все же посчитал необходимым дать КВД денег на диагностику. Отмечается, что пробы все еще берут в районных поликлиниках.

Годом ранее в КВД началась реализация проекта по внедрению системы автоматизированного скрининга для выявления злокачественных онкологических заболеваний на ранней стадии. В лаборатории диспансера установлено «суперсовременное медицинское оборудование».

С начала пандемии в Петербурге выявили почти 35 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Комментарии (2)

Piter Pen
Ага, а 1,4 миллиона было просто не выявлено - но люди получили антитела к ковиду.
Serg_I
Губернатор, определитесь уже, в каком ключе стыковать информацию! И начните с того (для простоты вашего понимания), что в СПб проживают пять миллионов человек!
С одной стороны - у нас 20% населения уже имеет коронавирусный иммунитет, а это миллион человек! Даже если отбросить от этого "невосприимчивую" часть, то это минимум 500 тысяч человек! Сегодня в день обрабатывается от 12 до 15 тысяч тестов на вирус, это в месяц около 400 тысяч тестов. При этом около 350 тысяч из них - это регулярные тесты наблюдаемой "группы риска". То есть гипотетически чтобы проверить на вирус хотя бы миллион человек - сегодня на это понадобится почти два года! А тут заявление от губернатора - у нас итак норматив превышен...
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