Для развоза документов и поездок в комиссии администрация МО «Коломяги» закупит автомобиль бизнес-класса за 2,75 млн рублей

«Служебный автомобиль приобретается для служебных целей администрацией», — заявила Царенкова. На просьбу уточнить, каких именно, добавила: «Для развоза документов, для поездок в различные комиссии, которые осуществляются ежедневно, несколько раз за день».

Местная администрация муниципального образования «Коломяги» объявила закупку автомобиля в лизинг за 2,75 млн рублей. Замглавы Елена Царенкова 19 августа прокомментировала «Фонтанке», что транспорт необходим для «служебных целей», в частности развоза документов и посещения различных комиссий.

«Если вы проанализировали нашу закупку, туда входят услуги лизингодателя, страхования — на 4 года заложено, начальная максимальная цена абсолютно соответствует рыночной стоимости. Если честно, вообще не вижу никаких проблем. Все приобретают автомобили, у нас ни одного автомобиля ни разу не было. И с чем связана такая заинтересованность, если честно, непонятно. Мы покупаем его в рассрочку, кредит, нагрузка на бюджет минимальная», — сказала Царенкова.



По ее словам, глава местной администрации не будет передвигаться на этом автомобиле. «Тот, у кого права, тот и будет ездить на ней», — добавила замглавы.



Закупку обнаружил штаб Навального в Санкт-Петербурге. В конце июля администрация уже объявляла аналогичный электронный аукцион, но 10 августа он был признан несостоявшимся. Победителем в попытке номер два был признан единственный заявитель — ООО «Ленобллизинг».



Согласно ТЗ, мощность авто должна составлять от 181 до 188 лошадиных сил, цвет кузова — «черный металлик», интерьер с отделкой под металл и сиденья с кожаной отделкой. Штаб Навального предполагает, что под описание лучше всего подходит Kia Optima Edition Plus 2020 года. На сайтах дилеров указывается, что это автомобиль бизнес-класса.

