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19.08.2020 17:52
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Для развоза документов и поездок в комиссии администрация МО «Коломяги» закупит автомобиль бизнес-класса за 2,75 млн рублей

Местная администрация муниципального образования «Коломяги» объявила закупку автомобиля в лизинг за 2,75 млн рублей. Замглавы Елена Царенкова 19 августа прокомментировала «Фонтанке», что транспорт необходим для «служебных целей», в частности развоза документов и посещения различных комиссий.

«Служебный автомобиль приобретается для служебных целей администрацией», — заявила Царенкова. На просьбу уточнить, каких именно, добавила: «Для развоза документов, для поездок в различные комиссии, которые осуществляются ежедневно, несколько раз за день».

«Если вы проанализировали нашу закупку, туда входят услуги лизингодателя, страхования — на 4 года заложено, начальная максимальная цена абсолютно соответствует рыночной стоимости. Если честно, вообще не вижу никаких проблем. Все приобретают автомобили, у нас ни одного автомобиля ни разу не было. И с чем связана такая заинтересованность, если честно, непонятно. Мы покупаем его в рассрочку, кредит, нагрузка на бюджет минимальная», — сказала Царенкова.

По ее словам, глава местной администрации не будет передвигаться на этом автомобиле. «Тот, у кого права, тот и будет ездить на ней», — добавила замглавы.

Закупку обнаружил штаб Навального в Санкт-Петербурге. В конце июля администрация уже объявляла аналогичный электронный аукцион, но 10 августа он был признан несостоявшимся. Победителем в попытке номер два был признан единственный заявитель — ООО «Ленобллизинг».

Согласно ТЗ, мощность авто должна составлять от 181 до 188 лошадиных сил, цвет кузова — «черный металлик», интерьер с отделкой под металл и сиденья с кожаной отделкой. Штаб Навального предполагает, что под описание лучше всего подходит Kia Optima Edition Plus 2020 года. На сайтах дилеров указывается, что это автомобиль бизнес-класса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Crux
Местная администрация наверно хочет что бы Путина прогнали так же как Лукашенко.
Михаил Петров-Водкин
Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

Ей предложили занять профильную должность в одной из местных клиник. В её задачи будет входить развозка медицинских документов на дорогостоящей машине с водителем.
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