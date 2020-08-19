FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 16:38
0
Печать

Купола не ставила, просилась домой. Правая рука главы секты «Орден пути» отправилась в изолятор вслед за сожительницей

Татьяна Баранова, или, как ее называли в секте «Орден пути», Тайрис, арестована в Петербурге по делу о мошенничестве. На ней минимум два эпизода с защитными куполами на десятки тысяч евро.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 августа, следствие сочло необходимым отправить Баранову в изолятор до 24 сентября. Московский районный суд согласился, хотя сама она возражала и просила любую другую меру.

Ей вменяются два эпизода мошенничества — на 20 и 34 тысячи евро. В обоих случаях, по версии потерпевших и следствия, вместе с главой секты Гайвой Тихомировой она ставила защитные купола. Без них обратившимся за помощью, рассказывали женщины, якобы грозила неминуемая смерть. Баранова на заседании утверждала, что в процессе установки куполов участия не принимала.

Как ранее писал 47News, Баранова является правой рукой и сожительницей Гайвы. Она приходила поддержать главу секты, когда ее в феврале этого года также отправили под стражу. С тех пор в деле секты «Орден пути» множатся эпизоды, большинство — на миллионы рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний