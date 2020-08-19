Купола не ставила, просилась домой. Правая рука главы секты «Орден пути» отправилась в изолятор вслед за сожительницей
Татьяна Баранова, или, как ее называли в секте «Орден пути», Тайрис, арестована в Петербурге по делу о мошенничестве. На ней минимум два эпизода с защитными куполами на десятки тысяч евро.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 августа, следствие сочло необходимым отправить Баранову в изолятор до 24 сентября. Московский районный суд согласился, хотя сама она возражала и просила любую другую меру.
Ей вменяются два эпизода мошенничества — на 20 и 34 тысячи евро. В обоих случаях, по версии потерпевших и следствия, вместе с главой секты Гайвой Тихомировой она ставила защитные купола. Без них обратившимся за помощью, рассказывали женщины, якобы грозила неминуемая смерть. Баранова на заседании утверждала, что в процессе установки куполов участия не принимала.
Как ранее писал 47News, Баранова является правой рукой и сожительницей Гайвы. Она приходила поддержать главу секты, когда ее в феврале этого года также отправили под стражу. С тех пор в деле секты «Орден пути» множатся эпизоды, большинство — на миллионы рублей.