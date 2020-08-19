Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ

Спортивному клубу «Спорт Палас» на Крестовском острове пришлась не по вкусу новая экспериментальная велополоса, которую разметили на Южной дороге в рамках благоустройства к финалу Лиги чемпионов. Маршрут для двухколесного транспорта, по мнению заведения, незаконный и мешает парковаться их клиентам. Автомобилисты, в свою очередь, массово «не замечают» разметку и оставляют транспортные средства на полосе. В Смольном хотят усилить полицейский контроль на данном участке. В августе на Крестовском острове появились экспериментальные велополосы. Это временная разметка, которую нанесли в рамках комплексного благоустройства к финалу Лиги чемпионов. Решение о постоянной разметке примут уже после спортивного события.



Маршрут проложили на участке Южной дороги (от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи), на Теннисной и Велосипедной аллеях, Северной дороге и на Рюхиной улице, сформировав движение вокруг Приморского парка Победы. Для водителей двухколесного транспорта выделили правую сторону проезжей части, разметку нарисовали оранжевым цветом. Полоса проходит по соседству с фитнес-клубом премиум-класса «Спорт Палас», который расположен по адресу: Южная дорога, дом 9. Накануне в инстаграме храма здорового образа жизни разместили пост с призывом о помощи. «На Южной дороге появилась незаконная разметка, которая мешает нашим гостям парковаться. Никаких знаков нет, поэтому непонятно, на каком основании она была нанесена. Расскажите, пожалуйста, вы видели эту разметку? Столкнулись ли вы с какими-то трудностями из-за нее? Мы просим вас распространить информацию об этой ситуации, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации и решить вопрос о наличии незаконной разметки», — говорится в публикации.



Фото: скриншот поста Sport palace в социальной сети Instagram

Подписчики аккаунта, впрочем, не оценили призыв фитнес-центра. «На противоположной стороне не паркуется?) На оплачиваемой парковке ресторанов? На парковке у автобусной остановки и пройтись 300 метров? Что за маразм)))», «Здесь главное слово «пройтись»! А они спортсмэны, им ходить лишние 100 метров вредно, иначе на селфи будут выглядеть уставшими», «Видать, клуб настолько хорош, что качки так перекачиваются, что им ходить сложно», «Варламова на вас нет!» — такие комментарии пестрят под постом. Шутники пошли еще дальше и предложили заведению создать петицию против велосипедных дорожек: «Уж бороться так бороться, чтоб поделом ей было, этой велодорожке!»



В комментарии «Фонтанке» сотрудник «Спорт Паласа», представившийся Дмитрием, объяснил позицию клуба. По его мнению, велосипедистам было вполне достаточно велодорожки на тротуаре. Предположения о незаконности разметки были со ссылкой на перечень веломаршрутов, которые планируется обустроить в 2020 году. По мнению центра, средства на разметку не были заложены в бюджет. «Велодорожку, во-первых, нарисовали вместо парковочных мест, которые были разрешены ПДД. Данная велодорожка — это чистой воды издевательство над гражданами и горожанами нашего славного города Санкт-Петербурга. Вчера она была полностью занята автомобилями. Плюс непонятно, для каких велолюбителей это было сделано: сейчас их тут уже мало. Зимой еще меньше будет», — сказал он, выразив уверенность, что полоса небезопасна и «не соответствует ГОСТам».

Сейчас клуб собирает подписи под петицией, чтобы «не издевались над горожанами, не создавали неудобства для клиентов». Прокомментировать, планирует ли «Спорт Палас» предпринимать другие шаги по борьбе с полосой, в клубе не смогли. Впрочем, в заведении утверждают, что заботятся обо всех горожанах: «Вдоль дороги не только наши клиенты паркуются. В хорошую погоду многие приезжают в Приморский парк Победы. Много людей приезжают из других районов города, им удобнее на личном автомобиле, так как это безопаснее. Плюс им надо еще довезти самокаты, велосипеды и коляски».



В центре подчеркивают, что они не против велодорожек, поддерживают развитие экотранспорта, и что клиенты клуба в том числе приезжают на двухколесном транспорте тренироваться. На вопрос, сколько клубу требуется места для клиентов, ответили: 10–20 машино-мест.

«Работы по обустройству были выполнены СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» в рамках сезона по нанесению дорожной разметки и в рамках бюджета, предусмотренного соответствующей адресной программой комитета по развитию транспортной инфраструктуры», — прокомментировали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), подчеркнув, что схемы организации дорожного движения согласованы с управлением ГИБДД.

Впрочем, нашелся и советчик по борьбе с велополосой — муниципальный депутат поселка Шушары Алексей Махров. В действующем созыве он избрался как самовыдвиженец, а вот в 2014 году шел от партии «Единая Россия», правда, согласно данным ГАС «Выборы», позднее сложил с себя полномочия. Он назвал новый маршрут «ужасно исполненным» и в таком виде «вредным однозначно». И посоветовал провести замеры — вдруг расстояние до двойной сплошной не соответствует минимальному, поискать нарушения, поинтересоваться, можно ли парковаться вдоль велополосы, и даже подать в суд на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.



В КРТИ, в свою очередь, прокомментировали, что расстояние между осевой разметкой 1.3 (двойная сплошная линия) и велодорожкой — 4,5 м, тогда как минимальное расстояние составляет 3,25 м. «Парковка транспорта вдоль велополосы приведет к затруднениям движения транспорта попутного направления, так как ширина полосы сузится до 2,5 метра», — объяснили комитете. В профильном ведомстве добавили, что в данном случае водители могут осуществлять парковку на противоположной стороне от велодорожки, а также на существующей парковке на Южной дороге в 200 метрах от клуба.

Из-за того, что водители постоянно и массово паркуются на велополосе, нарушая ПДД, комитет направит письмо в адрес ОГИБДД УМВД Приморского района с просьбой усилить контроль на данном участке.

«На мой взгляд, эта велополоса на Крестовском острове сделана довольно удачно и хорошо вписывается в существующую велоинфраструктуру острова, — прокомментировал новый маршрут руководитель «Велообщества Петербурга» Павел Хусу. — Это сугубо рекреационная велополоса, две попутные полосы движения для велосипедистов позволяют ехать парами, прокатиться по круговому маршруту вокруг парка, общаясь во время поездки».



Эксперт в числе плюсов отметил, что прогулку по велополосе посетители Крестовского острова могут совместить с посещением многочисленных ресторанов и кафе, расположенных вдоль маршрута.

«На некоторых участках, где раньше велосипедистам приходилось двигаться по велопешеходному тротуару, организация велополосы позволила отдать тротуары в полное распоряжение пешеходов, и теперь им не нужно нервничать из-за проезжающих мимо велосипедистов. Так как велополоса ничем, кроме сплошной линии, не отделена от остальной проезжей части, на ней во множестве паркуются автомобили, чем вынуждают велосипедистов, объезжая их, рисковать быть сбитыми при выполнении подобных объездов», — добавил Хусу.

В Петербурге борцы с велоинфраструктурой периодически развивают активность. В частности, предпринимались попытки убрать полосы с набережной Фонтанки.

Клуб Sport Palace попал в поле зрения СМИ в 2015 году, когда прокуратура подала в суд иск о сносе здания, возведенного в качестве детской теннисной школы, как самостроя. И первая инстанция удовлетворила иск. Застройщик — ООО «Предприятие "Диапазон"» (ликвидировано 9 июня 2020 года) — возвел капитальный объект без разрешения Госстройнадзора. В течение нескольких лет длились суды с участием комитета по охране памятников и комитета имущественных отношений. В настоящее время, согласно данным публичной кадастровой карты, объект зарегистрирован в качестве капитального строения.



Сейчас в разделе «Сведения об организации» указано ООО «СК «Спорт Палас СПб», гендиректором и владельцем которого является, согласно данным СПАРК, Сергей Пиляк. Фирму зарегистрировали в декабре 2019 года.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

