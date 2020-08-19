Петербург перестает возвращать компаниям акцизы на средние дистилляты. Это позволит сэкономить 4,7 млрд рублей

С августа 2020 года петербургский бюджет не будет производить возвраты акцизов на средние дистилляты. Ранее Смольный пытался договориться об этом с Министерством финансов.



Как сообщает комитет финансов, новая система закреплена в федеральном законе от 31 июля, согласно которому акцизы распределяются между региональными бюджетами по дифференцированным нормативам. В случае с Петербургом это решение позволит сократить выпадающие доходы на 4,7 млрд рублей в 2020 году.

Ранее «Фонтанка» писала об этой затянувшейся коллизии. В Петербурге 40 поставщиков бункерного топлива, покупающих и продающих средние дистилляты, и они предъявляют большие суммы акцизов к возврату из бюджета. При этом производства таких дистиллятов в городе нет и, соответственно, город не получает доходов в виде акцизов. Выпадающие доходы в 2019 году составили 3,0 млрд рублей, а с 2016 года — 12,7 млрд рублей. С аналогичной проблемой столкнулись еще 26 регионов — там сумма возврата акцизов выше, чем доходы по ним. Кроме Петербурга, существенные потери несут Калининградская, Мурманская и Ростовская области, Краснодарский и Приморский края, Республика Саха (Якутия). В конце февраля губернатор Александр Беглов недоумевал: «Это-то не наш налог, платим непонятно за кого».