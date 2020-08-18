Политолог из Минска считает, что у президента Белоруссии все еще достаточно ресурсов, чтобы удержать власть. Но все может испортить человеческий фактор.

Фото: YAUHEN YERCHAK / EPA

Протестные настроения в Белоруссии не утихают, но массовое насилие в отношении участников уличных акций прекратилось. Тем не менее еще не всех задержанных выпустили из изоляторов, а выступление Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей, где толпа кричала президенту «Уходи!», а он отвечал «Спасибо», уже стало неприятным для власти мемом. О вероятных вариантах дальнейшего развития событий в стране, ключевых ошибках Александра Лукашенко и о том, как его возможный уход отразится на России, «Фонтанке» рассказал белорусский политолог, историк, автор более 100 научных и учебно-методических работ о международных отношениях Вадим Елфимов.



Фото: из личного архива Вадима Елфимова

— Вадим Алексеевич, Лукашенко допустил проведение новых выборов, но только после принятия новой Конституции — «года через два». Он тянет время? Что он рассчитывает успеть за эти два года?

— Власть и улица всегда несовместны. Белорусская власть во избежание дальнейшей эскалации насилия отдала улицы оппозиции. И так продолжается уже неделю. И, стало быть, власть продолжает терять время и инициативу. А уличные протестные настроения, напротив, набирают темп. Но оппозиция взять власть тоже не может — ее официальные лидеры за границей. С какой программой оппозиция сейчас выступает? На революционном подъеме принимать кардинальные решения просто опасно. Для страны предпочтительнее эволюционный путь. И если есть возможность каким-то образом инкорпорировать новые политические силы в систему управления Беларуси, то это было бы более конструктивным развитием событий. То, что сейчас происходит, — следствие того, что политическая система в стране была построена по одной-единственной президентской вертикали. Не было ни партий как таковых, ни гражданских институтов, которые представляли бы интересы самых разных слоев общества. Но за один день эту систему не выстроить. Необходим некий переходный период.



— У Лукашенко еще есть шанс на диалог с народом? Пока все выглядит так, как будто у людей чаша терпения переполнилась — и «кони понесли».

— «Кони понесли» еще на прошлой неделе. А Лукашенко только сейчас пытается собраться и найти какие-то ответы. Такое ощущение, что он был не до конца информирован своими помощниками. Но время утрачено, и ответы найти все сложнее. В Минске ситуация более спокойная, чем сразу после выборов, страсти постепенно утихают, а вот масштабы, наоборот, — растут. Но это «спокойное» равновесие очень хрупкое, и оно может в любой момент разрушиться. Кто может удержать ситуацию от эксцессов и появления, например, «сакральной жертвы»? На мой взгляд, сейчас поработать на равновесие должны обе стороны. Потому что власть утратила доверие общества, а у уличного движения нет никаких инструментов управления. Способен ли Лукашенко на компромисс? При всей своей жесткости, он очень гибкий человек. И отчасти это привело к сегодняшней ситуации: последние два года он был излишне гибок и вел себя довольно непоследовательно во внешней политике. Сегодня он может пойти на диалог. Но главный вопрос — захотят ли с ним разговаривать. У Лукашенко есть административный ресурс и правовые возможности для переговоров. Тем не менее, победитель получает всё, — и если оппозиция, которая находится на подъеме, захочет стопроцентного успеха, она на этот диалог не пойдет. И это самая опасная перспектива для Беларуси. Наша страна не ограничивается Минском, а протестующие в столице не отражают мнение всех слоев населения в республике. А надо учитывать интересы всех крупных социальных групп.



— Насколько показательны акции протеста в крупных городах? Где многочисленные сторонники президента, если они есть?

— Сторонники президента — это те люди, которые привыкли рассчитывать на власть. В этом смысле сегодня в Беларуси повторяется ситуация конца восьмидесятых, когда распадался Советский Союз. Сторонники Лукашенко рассчитывали получить какой-то сигнал от власти, но его не поступило. И это деморализовало их. С другой стороны, демократическое движение за это время проявило инициативу и набирало очки. И теперь мы видим, с одной стороны, коллапс власти, которая деморализована, а с другой — общественность, у которой нет ничего, кроме народного протеста. Это просто люди, которые самоорганизовались. Или им так кажется. Но чтобы не просто ходить с флагами и лозунгами, а управлять государством, нужны ресурсы, которых у оппозиции нет. Ближайшие два-три дня будут решающими и покажут расстановку сил.

— То есть происходящее в республике — это не какие-то «технологии цветных революций», а народный протест в чистом виде?



— На улицах Беларуси сегодня присутствуют и элементы цветной революции тоже. МИД Польши и Литвы открыто заявляли, что выделяют деньги на «развитие гражданского общества» в республике. Куда эти деньги идут и кому? Но во многом протест произошел спонтанно. Протесты 9 и 10 августа были ожидаемы, но не в таких масштабах. Однако предвыборная кампания Лукашенко обернулась целым набором роковых ошибок. И вдобавок 10 августа начался силовой разгон демонстрантов, что только подхлестнуло протестные настроения. Если говорить о европейских интересантах, то никто из них не готовил «цветную революцию» в Беларуси. Они хотели лишь пощупать на предмет будущих сценариев. И Лукашенко своей позицией их вполне устраивал, особенно в последние полгода, когда он начал громко «спорить» с Россией по нефтяному вопросу и «отстаивать» суверенитет, которому никто не угрожал. В отличие от нынешней ситуации. Серьезную роль в том, что происходит в нашей стране, сыграл Владимир Зеленский, события в Беларуси развивались во многом по украинскому сценарию. Ни США, ни Франция, ни Германия их не провоцировали. Но вполне готовы ими воспользоваться. И хуже всего то, что ситуация в любой момент может свалиться в хаос.



— Киев отозвал своего посла для консультаций. Получается, Зеленский сам еще не решил, как реагировать на происходящее?

— Зеленский сегодня может протянуть Лукашенко руку и предложить посредничество в переговорах с оппозицией… о передаче полномочий. Стало быть, все шаги его будут направлены против нынешней белорусской власти. Других вариантов реагирования у Зеленского нет.

— Есть ли у Лукашенко шанс сохранить пост и вернуть себе лояльность народа? Пока его диалоги с людьми на площади или на заводе выглядят так, как будто раздражают людей еще больше.

— Здесь я с вами не соглашусь. Лукашенко — талантливый и харизматичный политик. И самый главный пиарщик Республики Беларусь. Сейчас он начинает что-то предпринимать — но беда в том, что время упущено. Тем не менее силовой блок на его стороне. Конечно, мы не можем судить, какие процессы идут внутри этого блока, но никаких признаков того, что силовики готовы вступить в противоречие с президентом, нет. Главная проблема Лукашенко — не улица, а забастовки на предприятиях.



— Насколько эти забастовки массовые и опасны ли они для экономики?

— Сами по себе забастовки для экономики не более опасны, чем вся ситуация в целом в стране. В Беларуси не было экономического кризиса как такового. На Украине, когда поднимался протест против Януковича, была другая ситуация: народ беднел. А белорусы сегодня живут не шикарно, но не в нищете. Предприятия работают — и во многом благодаря Лукашенко и его тесным связям с Россией. Но Лукашенко сам стал притормаживать интеграцию в последнее время. При этом вся экономика республики завязана на российский, а не на западный рынок. Если сейчас простые рабочие этого не понимают, им это аукнется позже. Но никто по-настоящему не знает, каковы настроения внутри трудовых коллективов: журналистов или независимых наблюдателей там не было. Возможно, сейчас кто-то бастует на волне общих настроений. В ближайшие дни будет важно, как поведет себя костяк рабочих промышленных предприятий. Если это не фейк, и они действительно бастуют, — это будет по-настоящему серьезный удар по действующей власти.

— В последние дни в соцсетях появилось много видеороликов и фото с силовиками, которые уходят в отставку и выбрасывают свою форму. Говорит ли это о некоем расколе в их среде?

— Такие сообщения легко сфальсифицировать. Зачем человеку, который служил в МВД, разочаровался и решил уволиться, заявлять об этом на весь Интернет? Он, скорее всего, тихо подаст заявление начальнику и уйдет. Силовики пока еще на стороне Лукашенко. Но такие информационные вбросы могут использоваться, чтобы подорвать моральный дух людей. Началась психологическая война. Такому же внешнему давлению подвергаются госслужащие. В 1917 году таких технологий давления не было, а сейчас ощущение психологической неопределенности можно создать с помощью информационных технологий.

— Что заставило Лукашенко остановить насилие в отношении протестующих? Ведь теоретически он мог бы и дальше подавлять протест, его бы никто не остановил.

— В эти дни силовики, особенно ОМОН, вели себя крайне непрофессионально. Милиция начала играть в казаки-разбойники, бегая за людьми по районам. Тот, кто разрабатывал тактику этих оперативных действий, либо просто глуп, либо задался целью подставить власти. При этом классика цветных революций — дискредитация ОМОНа во время уличных акций. Я не утверждаю, что это было как-то спровоцировано оппозиционной стороной. Но насилие подхлестнуло протестные настроения даже у тех людей, кто изначально не был готов выходить на площадь.

— Способен ли Лукашенко на самом деле отдать власть, возможно, не немедленно, а через полтора-два года, когда будет, по его словам, принята новая Конституция?

— Если сейчас произойдет резкая смена власти, это будет означать коллапс российско-белорусских отношений. Серьезный удар будет нанесен по всему евразийскому проекту, который осуществляет Москва. А если зашатается евразийский проект — зашатается БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. — Прим. ред.). Именно поэтому многие страны Европы заинтересованы в том, чтобы вмешаться в ситуацию в Беларуси. При этом Лукашенко сам подставился, совершив те же ошибки, что Янукович. Уйдет Лукашенко или нет — сейчас не возьмется прогнозировать никто. Он то мобилизуется, то снова теряет инициативу. На данный момент у него еще есть достаточно ресурсов, чтобы вернуть себе власть. Но сможет ли он это сделать — зависит от его морального состояния.

— Что он может сделать, чтобы вернуть доверие людей? Например, устроить открытое разбирательство случаев насилия силовиков в отношении людей?

— Такие «жертвоприношения» точно не помогут. Поможет другое. Лукашенко должен показать, что он реально может навести порядок, пока у него есть такая возможность. А после этого следует сделать широкий шаг навстречу протестующим и вступить в диалог. В результате может возникнуть ситуация двоевластия, в которой Лукашенко сможет существовать еще очень долго. И тогда он выгадает время у оппозиции и перехватит инициативу. Но если он начнет играть в поддавки, он точно потеряет власть.

— Из-за пандемии въезд и выезд из Белоруссии оказались затруднены. Насколько это помогло Лукашенко?

— Коронавирус никак не помог президенту, а напротив, отрицание пандемии было одной из его самых серьезных ошибок. И это подорвало доверие к власти как к системе, которая должна заботиться о благополучии граждан. Вторая ошибка — то, что Лукашенко на протяжении последних двух лет пытался оседлать антироссийские настроения в Беларуси. Но на этом поприще он выиграть не мог, потому что не мог бы быть таким же националистом, как Зенон Позняк и его единомышленники. История с «вагнеровцами» не была «договорным матчем» с Москвой. Еще одна ошибка белорусских властей заключалась в том, что они ждали удара со стороны России и прошляпили удар с западного направления. И сегодня Лукашенко понял, что надо делать ставку на сохранение добрых отношений с Россией. Если он удержит власть, то будет действовать в этом направлении более последовательно, чем прежде. Для России Беларусь тоже очень важна. И, вероятно, сегодняшняя позиция Москвы — это «путинская пауза», которую российский президент взял, чтобы решить, как отреагировать.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

