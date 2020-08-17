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17.08.2020 14:45
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Все секреты маникюра. ParisNail отсудил полмиллиона у петербурженки, которая продала видеоуроки школы

Красносельский районный суд защитил интеллектуальную собственность школы ногтевого искусства ParisNail от петербурженки. Она воспользовалась вебинарами компании и нашла свою аудиторию через WhatsApp.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 августа, «Пэрис нэйл» обратилась с иском к петербурженке Марине Донцовой, от имени которой расходились курсы компании «Ремонт ногтей и экспресс-укрепление», «Опил форм», «Все секреты покрытия», «Многообразие френча», «Онлайн-марафон Nail Дизайнер», «Скорость», «Аппаратный маникюр».

Вебинары опубликованы на сайте ParisNail под разным авторством, школа просит за них от одной до 10 тысяч рублей без учёта скидок. В сентябре прошлого года истец увидел эти же уроки, который через WhatsApp предлагала к продаже Донцова. При этом права на распространение курсов ей не передавались.

ParisNail потребовала от Донцовой 500 тысяч рублей компенсации. Суд счёл финансовые претензии соразмерными и постановил взыскать эту сумму с петербурженки.

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