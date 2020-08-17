Петербуржец сдал Роспотребнадзору «Буше». Кондитерскую закрыли на 30 суток
Разместившаяся в жилом доме на Петроградской стороне кондитерская оказалась временно закрыта после жалобы петербуржца и проверки Роспотребнадзора. Коронавирус ни при чём — кафе помешало жизни одного из жильцов.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 17 августа, протоколом по статье о нарушении санэпидтребований к организации питания населения закончилась инспекция «Буше» на Пионерской, 50.
Сотрудники Роспотребнадзора наведались в кафе 15 июля, отметили, что заведение расположено на третьем этаже над паркингом и под жилыми этажами, вход в квартиры — рядом. При этом товары разгружают во дворе под окнами, а отдельной контейнерной площадки у кондитерской нет.
«Указанные нарушения вызвали ухудшение условий проживания одного из жильцов», — приводит выдержки из материала пресс-служба.
Кроме того, в список несоответствий попали проблемы с вентиляцией и системой канализации. Так, внутренняя система производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод подключена к сетям канализации дома и не имеет отдельного выпуска во внутриплощадочную сеть.
Представитель «Буше» должным образом не подключённую канализацию и вентиляцию признал, но заявил, что кондитерская в жилом доме — не нарушение. Суд приостановил деятельность заведения на 30 суток.