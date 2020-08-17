Петербуржец сдал Роспотребнадзору «Буше». Кондитерскую закрыли на 30 суток

Разместившаяся в жилом доме на Петроградской стороне кондитерская оказалась временно закрыта после жалобы петербуржца и проверки Роспотребнадзора. Коронавирус ни при чём — кафе помешало жизни одного из жильцов.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 17 августа, протоколом по статье о нарушении санэпидтребований к организации питания населения закончилась инспекция «Буше» на Пионерской, 50.



Сотрудники Роспотребнадзора наведались в кафе 15 июля, отметили, что заведение расположено на третьем этаже над паркингом и под жилыми этажами, вход в квартиры — рядом. При этом товары разгружают во дворе под окнами, а отдельной контейнерной площадки у кондитерской нет.

