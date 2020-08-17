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17.08.2020 12:01
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Петербуржец сдал Роспотребнадзору «Буше». Кондитерскую закрыли на 30 суток

Разместившаяся в жилом доме на Петроградской стороне кондитерская оказалась временно закрыта после жалобы петербуржца и проверки Роспотребнадзора. Коронавирус ни при чём — кафе помешало жизни одного из жильцов.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 17 августа, протоколом по статье о нарушении санэпидтребований к организации питания населения закончилась инспекция «Буше» на Пионерской, 50.

Сотрудники Роспотребнадзора наведались в кафе 15 июля, отметили, что заведение расположено на третьем этаже над паркингом и под жилыми этажами, вход в квартиры — рядом. При этом товары разгружают во дворе под окнами, а отдельной контейнерной площадки у кондитерской нет.

«Указанные нарушения вызвали ухудшение условий проживания одного из жильцов», — приводит выдержки из материала пресс-служба.

Кроме того, в список несоответствий попали проблемы с вентиляцией и системой канализации. Так, внутренняя система производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод подключена к сетям канализации дома и не имеет отдельного выпуска во внутриплощадочную сеть.

Представитель «Буше» должным образом не подключённую канализацию и вентиляцию признал, но заявил, что кондитерская в жилом доме — не нарушение. Суд приостановил деятельность заведения на 30 суток.

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Комментарии (20)

Mikle776
странно... видимо Буше не стало договариваться с контролерами, надеясь на суд. У меня есть опыт борьбы с кафешкой одной из крупных сетей, которая хотела открыться в нашем доме. Так вот все наши жалобы во все инстанции, включая грозный Роспотребнадзор, были проигнорированы или были отписки. Так Роспотребнадзор на все наши перечисления возможных нарушений санпина (включая канализацию и вентиляцию), ответил, что сейчас уведомительный порядок открытия и вот когда откроется кафе и к ним мы снова обратимся, то тогда они и будут решать вопрос. Решили вопрос сами, провели общее собрание собственников и запретили размещать на фасаде любое оборудование и рекламу... Кафешка не открылась, съехала... Ну а по факту - разгрузка товаров под окнами жилых квартир запрещена. А под это требование можно закрыть процентов 70 магазинов и кафе )))
KeikiSpb
В тех случаях, когда правила соблюсти невозможно, суд отказывает. Но бывает, что возможно. Например, разгружаться не в четыре утра, а в десять. А "плюшек" из Буше я бы не взял, даже если бы мне приплатили. Никогда не забуду гуляющих по стенам и столам тараканов... Давно такого в Питербурхе не видал.
Okmita
У нас пятёрочка во дворе дома разгружается. Наверно, жильцам это мешает, но не представляю, где им ещё разгружаться?
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