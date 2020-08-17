Роман Ротенберг — о дочери-фигуристке: Жене Плющенко позвонил, спросил: «Можно дочку посмотреть?»

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил, почему отдал дочь Арину заниматься фигурным катанием в Академию Евгения Плющенко. В интервью «Р-Спорт» в понедельник, 17 августа, Ротенберг также признался, что фигурное катание, в отличие от хоккея, — это рутина.



«Это была наша с Галиной (жена Романа Ротенберга. — Прим. ред.) инициатива. Мы ходили вместе на каток, просто катались. Потом встал вопрос — надо куда-то отдавать дочь, потому что просто так ходить бессмысленно. Она уже стояла на коньках, умела кататься более-менее. Я Женю Плющенко знаю, позвонил, спросил: «Женя, можно дочку посмотреть, получится?» Тренеры ведут эту академию, слава богу, есть такая возможность, есть лед. И все получилось. Фигурное катание — очень узкая специализация, очень сложный вид спорта. Если хоккей еще в раннем возрасте позволяет много импровизировать, то здесь прямо все как часы. Есть программа — и надо ее оттачивать, оттачивать. Рутина. Это непросто. Причем нужно с раннего возраста тренировать хореографию, актерское мастерство, ритм, психологию. Эти прыжки — двойные, тройные, четверные. Это что-то с чем-то, если честно», — заявил Ротенберг.

