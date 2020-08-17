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17.08.2020 11:37
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Роман Ротенберг — о дочери-фигуристке: Жене Плющенко позвонил, спросил: «Можно дочку посмотреть?»

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил, почему отдал дочь Арину заниматься фигурным катанием в Академию Евгения Плющенко. В интервью «Р-Спорт» в понедельник, 17 августа, Ротенберг также признался, что фигурное катание, в отличие от хоккея, — это рутина.

«Это была наша с Галиной (жена Романа Ротенберга. — Прим. ред.) инициатива. Мы ходили вместе на каток, просто катались. Потом встал вопрос — надо куда-то отдавать дочь, потому что просто так ходить бессмысленно. Она уже стояла на коньках, умела кататься более-менее. Я Женю Плющенко знаю, позвонил, спросил: «Женя, можно дочку посмотреть, получится?» Тренеры ведут эту академию, слава богу, есть такая возможность, есть лед. И все получилось. Фигурное катание — очень узкая специализация, очень сложный вид спорта. Если хоккей еще в раннем возрасте позволяет много импровизировать, то здесь прямо все как часы. Есть программа — и надо ее оттачивать, оттачивать. Рутина. Это непросто. Причем нужно с раннего возраста тренировать хореографию, актерское мастерство, ритм, психологию. Эти прыжки — двойные, тройные, четверные. Это что-то с чем-то, если честно», — заявил Ротенберг.

По его словам, Арина в семь лет прыгает аксель, двойной сальхов, двойной риттбергер, а любимая фигуристка Романа Ротенберга — олимпийская чемпионка Алина Загитова. «Она на льду — больше чем спорт, это искусство», — подчеркнул вице-президент СКА.

В декабре 2019 года Арина Ротенберг и Алина Загитова выступили на «Газпром Арене» перед хоккейным матчем СКА — ЦСКА.

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Комментарии (2)

houspi
Спортсменов-ротенбергов прибыло.
Футболист был, хоккеист был, теперь вот и до фигурного катания добрались.
Нравится девочке - пускай катается, зачем в новостях об этом писать.
kuk-vasyusha
А двойной ротенберг она не прыгает?)))
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