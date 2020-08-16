Изогнулись как могли: коворкинги устроили погром на рынке офисной недвижимости

Рынок труда зафиксировал по итогам июля резкий рост числа вакансий – на десятки процентов. Пока это только эффект низкой базы, ведь экономика все еще в глубоком нокауте. Зато многих соискателей уже ждет сюрприз: привычный офисный мир меняется на глазах. Теперь работодатель готов тратить на них куда меньше, чем раньше.

Фото: picture alliance/Robert Schlesinger | usage worldwide/ТАСС

Коронавирус ударил по коворкингам не намного меньше, чем по отелям и ресторанам, однако восстанавливаться этот рынок начал раньше и куда быстрее. Их доля на офисном рынке пока ничтожна, но, в отличие от традиционных бизнес-центров, планы по развитию весьма амбициозны. Плюс 50-60% за год – такое редко в какой отрасли встретишь.

Кроме очевидного негативного эффекта – пара месяцев самоизоляции разогнала арендаторов по домам, – коронавирус принес и плюсы: сотни и тысячи компаний по всему городу вынуждены резать расходы. Офисы, в которых они раньше обитали, зачастую первыми пошли под нож корпоративных бюджетных секвестров. К тому же, многие компании резко сократили и сам персонал. Теперь вместо аренды половины этажа в бизнес-центре кому-то достаточно пяти мест в коворкинге для руководителя, его замов и бухгалтера. Остальные – работают из дома.



Коворкинг – по сути, тот же самый офис, только сдается в аренду не по квадратным метрам, а по рабочим местам. Корпоративные предназначены для компаний, которые арендуют отдельные блоки или целые этажи. В то же время функционируют open space зоны, где отправленные на удаленку сотрудники могут работать в более комфортных условиях, чем дома. При этом, покупкой мебели и техники, подключением интернета, клинингом, заменой бумагой в принтере и другими бытовыми делами занимается сам коворкинг Спрос рождает предложение

По данным JLL, традиционным офисам во втором квартале пришлось совсем несладко – в бизнес-центрах класса А и В впервые в истории число свободных площадей не сократилось, а выросло – до 48 тыс. кв. м. Бизнес разъезжается из бизнес-центров.

При этом, самый новый формат, наоборот, растет как на дрожжах. По словам Михаила Тюнина, заместителя генерального директора Knight Frank St Petersburg, сейчас в Петербурге насчитывается 60 коворкингов общей площадью 50 тыс. кв. м – 13 из этих объектов относятся к сетевым проектам.



«Большинство коворкингов выжило, причем по сравнению с отелями в этом сегменте все весьма неплохо, – говорит Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, – Благодаря пандемии стал ярче проявляться тренд на коворкинги в жилых массивах, а внимание корпораций к этому сегменту увеличилось».

Как отмечает Николай Антонов, гендиректор «МТЛ. Управление недвижимостью», в начале года спрос на гибкие офисы превышал предложение на 70-80%, а после карантина увеличился вдвое – сейчас коворкингов явно не хватает.

Пока что во второй половине 2020 года ожидается запуск четырех проектов общей площадью более 11,5 тыс. м², в том числе два коворкинга сети «Практик» (крупнейшего игрока на петербургском рынке), говорит Виктория Горячева, заместитель директора департамента офисной недвижимости и услуг для арендаторов Colliers International. Во втором полугодии может быть введено не менее 12,3 тыс.кв.м гибких пространств», – ожидает Ольга Шарыгина.

«С учетом наших планов развития и возможного расширения действующих игроков, рынок гибких офисных пространств должен вырасти на 55-60% в течение года», – отмечает исполнительный директор и управляющий партнер сети коворкингов «Практик» Владимир Дорофеев.



Успешный тандем

Новый формат ждет рывка за счет прихода крупных арендаторов. Во время пандемии уже была заключена одна крупная сделка – аренда 200 рабочих мест компанией «Почта России» в коворкинге AvenuePAGE, который, кстати, открылся в апреле этого года. Кроме того, за последние месяцы о переходе на удаленную работу объявили такие крупные корпорации, как Microsoft, Google и Facebook). Так что, в нынешних условиях позитивные прогнозы выглядят весьма реалистично.

Да и на рынке труда уже виднеются отголоски грядущих перемен. Во втором квартале этого года доля вакансий с удаленным форматом работы в Петербурге увеличилась с 2% до 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за время пандемии количество таких предложений выросло на 41%, сообщает руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерина Скляренко.

По данным пресс-службы сервиса SuperJob, около 20% объявлений о вакансиях в Петербурге и Ленобласти предполагают частичную или полную работу на удаленке. А на сервисе Работа.ру сейчас представлено около 1400 таких вакансий. Чаще всего сотрудников ищут в отраслях образования и науки, IT и интернета, банков и инвестиций, а также в сфере HR, рассказывает Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру



«Спрос на гибкие офисы высокий. Мы наблюдаем увеличение числа заявок со стороны корпоративных клиентов, которые готовы рассматривать 100-300 рабочих мест», – отмечает Михаил Тюнин. «Сейчас по наполняемости мы приближаемся к цифрам, которые были до пандемии», – говорит Марина Архипова, PR-директор коворкинга «Ясная Поляна».

Что новенького

За время пандемии на рынке гибких офисов появились новые тенденции, считают эксперты. Одна из них – расширение отраслевой принадлежности клиентов, другая – сокращение рабочих мест для сотрудников по принципу «2 человека на 1 место».

«Стали быстрее развиваться те тенденции, которые возникли на рынке раньше: укрупнение проектов, развитие сетевых форматов, зонирование пространства с учетом запросов крупных арендаторов (85-90% площади под мини-офисы и только 10-15% – под опен-спейсы, возможность сдать арендатору целый этаж, чтобы обеспечить необходимый уровень приватности и безопасности», – считает Николай Антонов.

Пара месяцев в заточении привели к тому, что компании лишились возможностей платить аренду за офис. Многим из них пришлось кардинально изменить формат работы и переключиться на аренду мест для персонала – иными словами, переехать в коворкинг. Контингент сотрудников там оказался неоднородным.



«Это и государственный сектор («Почта России»), и крупные компании из нефтегазового (Газпром нефть, Татнефть) и банковского секторов (МодульБанк, BNP Paribas), и компании меньшего масштаба, – подчеркивает Владимир Дорофеев.

При этом, самые находчивые работодатели придумали еще один способ сэкономить расходы: чтобы снизить издержки, они ввели формат Hot desk office (когда два человека по очереди работают за одним местом).

«Схема работы «2 человека на 1 место» действительно становится панацеей в постковидной офисной действительности, – подчеркивает Владимир Дорофеев. – Сейчас примерно 40% всех запросов идут именно по данной схеме присутствия сотрудников».

В целом затраты на обеспечение рабочего места для сотрудника в коворкинге обходятся работодателям намного дешевле, чем в классическом офисе.

«По деньгам расклад такой: на организацию одного рабочего места в офисе требуется 6 кв.м. в здании класса А. Каждое такое место обходится в 10 200 – 11 400 рублей в месяц. Но в минимум вы, конечно не уложитесь – понадобится лаунж-зона, место для стойки администратора. Плюс расходники», – перечисляет Николай Антонов.



По его подсчетам, сейчас 70 и больше готовых мест (400-450 кв.м) можно снять в коворкинге за 1,5 млн в месяц – это позволит сэкономить на аренде до 40-50%. Самое главное, что компания не будет зависеть от арендодателя – снимать только необходимое количество мест и быстро увеличивать или уменьшать их число без привязки к конкретному помещению.

Алексей Михайловцев, генеральный директор сети коворкингов Corner,

констатирует, что пандемия стала мощным драйвером рынка офисных пространств – такую ситуацию можно было ожидать только через 3-5 лет. «Можно сказать, что спрос сильно вырос за счет изначально очень консервативных групп клиентов, которые не планировали переезжать и даже не рассматривали подобную модель», – считает эксперт.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

