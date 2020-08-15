«Зенит» возглавил турнирную таблицу. Без Дзюбы и в меньшинстве

Первый гол Ловрена за «Зенит», атака петербургского клуба без Дзюбы и победа: команда Семака во втором туре РПЛ заработала 3 очка на берегах Дона.

Удаления, голы со стандартов, травмы лидеров и кочующая капитанская повязка. Российский футбольный август в разгаре. «Зенит» жарким вечером субботу в Ростове оформил вторую победу на старте чемпионата и сбросил «Спартак» с первой строчки в турнирной таблице. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как команда Семака добилась этих трех очков.



Фото: Фото: Сергей Михайличенко

Карпин и Семак — давно вместе

За противостоянием «Ростова» и «Зенита» откровенно читаются судьбы главных тренеров. Валерий Карпин начал чуть раньше: перешел в «Спартак» в 1990, Семак в ЦСКА — в 1994. Оба стали легендами столицы, оба поиграли в Европе: Валерий Георгиевич вписал свое имя в историю «Реал Сосьедад», Сергей Богданович провел один сезон в ПСЖ. Оба были в сборной, но при разных тренерах. И оба реализовались как тренеры. Карпин много лет тянул «Спартак», потом отметился сотрудничеством с «Мальоркой» и «Торпедо» (Армавар). Семак был помощником Лучано Спаллетти в «Зените», Фабио Капелло в сборной России, потом работал в «Уфе».



«Ростов» — банда

Удивительным образом, на левом берегу Дона собрался уникальный трудовой коллектив. Роман Еременко в свое время был дисквалифицирован за употребление белых порошков. Алексей Ионов, воспитанник петербургского клуба, регулярно отмечался в полицейских сводках самого северного города-миллионера и выступал в роли амбассодора коктейля ром-кола. Павел Мамаев, как известно, в целом выступил по красоте на выходе из стрип-клуба «Эгоист». Карпин сумел найти нужные слова, чтоб ребята с противоречивым прошлым вернулись в футбол, и, без иронии, это достойно уважения.

Травма Дзюбы

В Ростов не полетел Артем Дзюба: после игры в Волгограде врачи диагностировали спазм мышц спины. Тренерский штаб был вынужден перестраивать группу атаки: вместо лучшего игрока прошлого сезона в старте вышел Эмилиано Ригони. Компанию аргентинцу в атаке составили соотечественник Себастьян Дриусси, бразилец Малком и Сердар Азмун. Капитанская повязка с предплечья Артема предсказуемо переехала Магомеду Оздоеву. Отдельно отметим: Оздоев в этом матче был хорош.



Характер

«Зенит» сумел выстоять, несмотря на то, что «Ростов» активно играл в атаку: много бил Мамаев, много бил Норманн. Каким-то ударам не хватало точности, где-то блестяще действовал Кержаков. Команда Семака даже пропустила в первом тайме, но гол был отменен справедливо, из-за положения вне игры. Петербургский клуб вышел вперед благодаря пенальти: Малком пробил головой в руку экс-защитника «Зенита» и «Тосно» Чернова, Павел Кукуян после консультаций с системой видеоповтора все-таки назначил 11-метровый. Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков отбил удар Сердара Азмуна, но сам же иранец в итоге добил мяч в ворота.

Во втором тайме стало тяжелее, особенно в концовке: за вторую желтую карточку поле покинул Ярослав Ракицкий. А в «Зените» из центральных защитников на смену ему остался лишь юный Прохин. «Ростов» прибавил, и показалось, что возможны варианты. Сработал стандарт: угловой подал Дуглас Сантос, Деян Ловрен, несмотря на противодействие трех футболистов «Ростова», гениально пробил с отклонением. Прыжок Песьякова не помог: 2:0 в пользу гостей, первый гол хорвата за «Зенит».



Итоги судейских решений

До игры с ЦСКА всего несколько дней, и если в «Зенит» в начале недели не перейдет новый центральный защитник, или Семак не решит сменить кому-то амплуа, то против принципиального соперника выйдет экспериментальная связка обороны: Ловрен и Данила Прохин — Ракицкий пропускает следующий матч из-за удаления.

Важные слова

Семак подвел итог матчу: «В принципе, несмотря на то, что мы играли низко и провели концовку в меньшинстве, в обороне сыграли достаточно надежно, за исключением каких-то помарок. Те моменты, которые были, создавали практически себе сами благодаря нашим ошибкам.

Я прекрасно понимаю, что у нас уже с прошлого чемпионата пятая подряд выездная игра. Конечно, тяжело физически. Во втором тайме не было той свежести, которую хотели бы видеть. Такие матчи бывают. В любом случае абсолютно заслуженная победа. Хорошие моменты были.

Очень рад за Деяна Ловерна. Он в важный момент смог забить гол очень хороший. Концовка стала для нас гораздо спокойней.

Будем готовиться к следующему матчу. Ребята – молодцы, заслужили победу сегодня».



Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"