Рейс из Петербурга в Анталью час кружил над Ленобластью и вернулся в Пулково

Сработавший датчик вернул в Пулково самолет авиакомпании «Россия» днем 15 августа. В Турцию пассажиры полетят вечером.



Как сообщили «Фонтанке» представители авиакомпании, вернуться на землю пилотов самолета вынудила техническая причина — сработал один из датчиков. По данным онлайн-табло Пулково, борт отправился в Анталью в половину второго. Судя по трэку на сервисе Flightradar, он почти сразу развернулся, полетал над регионом и примерно через час сел.



«Пассажирам, согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам, будут предоставлены напитки и горячее питание». Повторный вылет резервным бортом намечен на семь часов вечера сегодня же.

