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15.08.2020 15:58
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Рейс из Петербурга в Анталью час кружил над Ленобластью и вернулся в Пулково

Сработавший датчик вернул в Пулково самолет авиакомпании «Россия» днем 15 августа. В Турцию пассажиры полетят вечером.

Как сообщили «Фонтанке» представители авиакомпании, вернуться на землю пилотов самолета вынудила техническая причина — сработал один из датчиков. По данным онлайн-табло Пулково, борт отправился в Анталью в половину второго. Судя по трэку на сервисе Flightradar, он почти сразу развернулся, полетал над регионом и примерно через час сел.

«Пассажирам, согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам, будут предоставлены напитки и горячее питание». Повторный вылет резервным бортом намечен на семь часов вечера сегодня же.

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Комментарии (1)

Вранье! Нам дали ваучер на 400 рублей, который можгл потратить только во FRIDays и Стаобакс, а горячего питание на эти деньги там не купить!
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