Стать самостоятельным. 14-летнему Олегу требуется дорогое лечение
Олег родился с тяжёлой аномалией развития рук. Он перенёс несколько сложнейших операций и сейчас может сам есть, пить, даже научился писать. Но чтобы подросток мог полностью обслуживать себя самостоятельно, ему необходимо установить эндопротез, сделанный по индивидуальному проекту. Однако такое лечение за госсчёт не проводится.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Олег Козаев, 14 лет.
Врожденные аномалии развития рук.
Требуется эндопротезирование. Не хватает1 710 587 руб.
«В роддоме мне три дня не показывали сына, даже советовали отказаться от него. Он родился без левой руки, а правая была укорочена и недоразвита: всего три пальца на кисти, локтевой сустав отсутствовал. Но я даже мысли не допускала, чтобы оставить сына.
В пять месяцев Олега обследовали в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге и назначили лечение. Сын перенёс четыре операции: из трёх пальцев ему сформировали кисть, чтобы он мог брать в руки предметы. Сейчас Олег уже может сам есть, пить, умываться, он даже научился писать. Но самостоятельно одеваться не получается, так как правую руку не согнуть – нет локтевого сустава. Врачи готовы помочь. Для Олега разработают индивидуальный эндопротез. По согласованному проекту его изготовят в Германии, а затем уже петербургские врачи установят его сыну. Правая рука Олега будет сгибаться.
К сожалению, подобный эндопротез не оплачивается государством, квот на подобное лечение нет, нужно платить самим. А для нас сумма неподъёмная. В семье ещё трое детей. Прошу, помогите! Несмотря на болезнь, сын – активный и жизнерадостный ребёнок, он играет в настольный теннис, а ещё в футбол. Ребята из команды помогают ему переодеваться до игры и после. Олега очень любят и друзья, и все мы, потому что он добрый, умный и открытый ребёнок». Дзерасса Козаева, Северная Осетия.
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«Олегу необходимо сформировать правый локтевой сустав методом индивидуального сложного эндопротезирования с целью получения мобильности и улучшения возможности самообслуживания».
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».