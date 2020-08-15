Стать самостоятельным. 14-летнему Олегу требуется дорогое лечение

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Олег Козаев, 14 лет.

Врожденные аномалии развития рук.

Требуется эндопротезирование. Не хватает1 710 587 руб.

«В роддоме мне три дня не показывали сына, даже советовали отказаться от него. Он родился без левой руки, а правая была укорочена и недоразвита: всего три пальца на кисти, локтевой сустав отсутствовал. Но я даже мысли не допускала, чтобы оставить сына.



В пять месяцев Олега обследовали в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге и назначили лечение. Сын перенёс четыре операции: из трёх пальцев ему сформировали кисть, чтобы он мог брать в руки предметы. Сейчас Олег уже может сам есть, пить, умываться, он даже научился писать. Но самостоятельно одеваться не получается, так как правую руку не согнуть – нет локтевого сустава. Врачи готовы помочь. Для Олега разработают индивидуальный эндопротез. По согласованному проекту его изготовят в Германии, а затем уже петербургские врачи установят его сыну. Правая рука Олега будет сгибаться.

