«Нас не заблочат». Как отключали Интернет в Белоруссии и почему это сложно сделать в России

С начала акций протеста против фальсификаций на президентских выборах в Белоруссии Интернет в стране работает с перебоями. Эксперты уверены, что помехи исходят со стороны властей, и объясняют, что в России подобный сценарий не сработает. На помощь протестующим готовы прийти хакеры из Исландии.

«Всё не работает. Примерно так это выглядит для обывателя, — описал ситуацию последних дней в белорусском Интернете телеком-эксперт, автор профильного телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин. — Не работает в том числе процессинг банковских карт, социальные сети, ничего. На самом деле частично отключены были только внешние каналы. По закону, государственные сайты и сайты белорусских юрлиц должны располагаться физически внутри страны. Что-то, конечно, не работало и внутри, потому что сайт в 2020 году — это не файлик на диске. Он включает картинки, скрипты, стили. Никто [из ответственных за отключение], конечно, не смотрит, где всё это располагается».



Проблемы с доступом в Интернет в Белоруссии начались почти синхронно с уличными акциями протеста после объявления результатов президентских выборов 8 августа 2020 года. По официальным данным, политический долгожитель Александр Лукашенко, находясь в должности с 1994 года, продлил своё президенство ещё на пять лет с результатом более 80 %. Оппозиция уверена, что его поддержка на самом деле много меньше.

Официально власти Белоруссии объясняют проблемы с Интернетом DDoS-атаками на национальные сети связи. Белорусский Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты 9 августа сообщал, что «атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by)». Атаки проводились вечером 8 августа и утром 9 августа, говорится в сообщении.

Исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев, однако, считает, что информация центра не соответствует действительности. «DDoS-атака выглядит не так, да и слишком удачно возникла по времени. Причем она выгодна только самому Лукашенко, — рассказал Михаил Климарев. — На самом деле в данном случае была попытка полностью выключить Интернет. Это называется полный government shutdown (отключение Интернета правительством. — прим. «Фонтанки»). Сделать это им не удалось».



Климарев пояснил, что в Белоруссии есть только два легальных способа передачи данных белорусских провайдеров за границу — Белтелеком и Национальный центр обмена трафиком. Поэтому специалисты могут отследить количество каналов связи для передачи данных за пределы страны.

«По непонятной причине в Белоруссии с утра 9 августа пропала связь по IP-6. То есть это не трафик, а именно количество каналов связи между белорусскими и иностранными провайдерами, — пояснил Михаил Климарев. — Другими словами, это как на КАДе закрыть четыре полосы, и тогда весь транспорт пытается пройти через одну, возникает пробка. Это именно то, что произошло в Белоруссии. Не совсем до конца понятно, что технически там сделали, видимо, только ограниченный круг людей знает об этом. Но спустя час весь трафик начал идти через один узел, на который поставили оборудование DPI. В нашей аналогии, на единственную открытую полосу поставили гаишника, который начал у каждого водителя проверять документы».

Среди прочих атаке подвергся оппозиционный сайт «Голос», где велось наблюдение за ходом президентских выборов. Неизвестные подменили IP-адрес «Голоса» и переадресовывали запрос на фишинговый сайт, который собирал личные данные пользователей. По словам Михаила Климарева, фишинговый сайт находился на российском хостинге.



Об эффективности блокировки Интернета в Белоруссии можно судить по неутихающему потоку «горячих» видео с протестов, иронично отмечает Филипп Кулин. Существует несколько способов обойти блокировки или создать локальную сеть без участия государства. 11 августа система обхода интернет-цензуры Psiphon зафиксировала более 2,7 миллиона подключений за сутки из Белоруссии. «Psiphon, Bridgefy, NewNode. Таких приложений с разными подходами много, — рассказал Михаил Климарев. — Я знаю, что в Белоруссии использовали Bridgefy (связь по Bluetooth. — прим. «Фонтанки»), но не очень эффективно. Для её организации нужны пользователи с определенной подготовкой. К тому же такая «колхозная» связь будет во много раз хуже услуг провайдеров».

Могут быть и более драматичные сценарии. «Всё зависит от того, что именно выключено, — рассказал Филипп Кулин. — Например, если выключить передачу данных по мобильной связи, то никакие VPN не спасут. Есть связь по Bluetooth, но неизвестно как это будет работать при массовом использовании. Скорее всего, крайне плохо. В Белоруссии было жесткое блокирование, но сама передача данных оставалась, что сделало возможным вполне неплохую связь с внешним миром посредством proxy или того же Тelegram. Если Интернет выключен совсем, то единственный вариант только спутник».



Существует еще один способ организации доступа в Интернет из-за рубежа, который уже прошел многократное тестирование в начале 2010-х. Созданная в Швеции группа хакеров-активистов, называющих себя Telecomix, организовывала связь протестующих с заграницей во время уличных акций в Тунисе, Египте и Сирии. «Фонтанке» удалось пообщаться с бывшим членом группы, который также стоял у истоков создания WikiLeaks, исландцем Смаури МакКарти.

«В декабре 2010 года я обратил внимание на события в Тунисе. Мы связались с протестующими, и те передали нам видеоматериалы с протестов. Мы упаковали эти видео в удобный для распространения пакет и загрузили на несколько ресурсов. Таким образом мы помогли преодолеть замалчивание и сокрытие информации, — рассказал Смаури МакКарти. — Другая ситуация была в Египте и Сирии, где протестующим отключили Интернет. Наша группа смогла найти нестандартное решение. Когда в Египте отключили Интернет, старая добрая телефонная система все еще работала. Поэтому агенты Telecomix подумали: «Если телефоны работают, мы можем установить модемы, на которые пользователи смогут позвонить как по dial-up-соединению». Отчасти это было даже весело: вернуться к древней технологии для защиты свободы слова. Кому-то пришла в голову прекрасная идея поискать в Интернете номера египетских факсов. Мы составили инструкцию о том, как подключиться к модемам, установленным в Швеции и Германии, и разослали её на все эти египетские факсы. Позднее мы использовали этот же метод в Сирии».



Смаури МакКарти отметил, что он находится на связи со своими белорусскими коллегами, однако на данном этапе Telecomix пока никак не задействовал свои ресурсы.

В будущем обход блокировок может быть еще проще, если Илону Маску удастся развернуть спутниковую сеть Starlink, которая обеспечит независимое от государств подключение к Интернету в местах, где оно было ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Но даже без технологий будущего сегодня жителям самых закрытых стран удается выходить на связь с остальным миром.

«Блокировку удается пробить даже в Северной Корее. На границе с Китаем ставят Wi-Fi-маршрутизаторы, и какие-то корейцы бегают и ловят сигнал от них, — рассказал Михаил Климарев. — Что уж говорить про Белоруссию, которая находится в центре Европы».

По его словам, ещё сложнее закрыть доступ в международную сеть будет в России. Он объясняет это тем, что, в отличие от соседней республики, в РФ нет монополии государства на передачу интернет-трафика за границу. В 2020 году этим занимаются более 6 тысяч провайдеров, контролировать которых в случае запрета будет очень сложно.

