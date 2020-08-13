На то, что японская сеть Uniqlo, возможно, ведет наблюдение за примеряющими одежду клиентами, обратила внимание петербурженка Екатерина. 12 августа она отправилась за покупками в ТРК «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте. Задёрнув шторку примерочной, девушка подняла голову и увидела направленную на нее видеокамеру.

Вступать в диалог с сотрудниками магазина покупательница не стала и выразила недовольство в Instagram. Сообщение, отправленное официальному аккаунту Uniqlo, прочитали, но оставили без ответа.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Сотрудник самой торговой точки не смог оперативно объяснить, как камера оказалась над примерочной, куда попадает изображение, а также ведется ли наблюдение за клиентами других торговых точек.

«Если такая проблема существует в магазине, мы должны разобраться», — сказал он корреспонденту «Фонтанки». Но после публикации фотографий «находки» кабинку, над которой на потолке установлена видеокамера, закрыли для посетителей, пометив сигнальными лентами.

Самой компании на поиск ответа понадобился почти целый рабочий день. «Фонтанка» опубликовала первую новость об обнаружении аппаратуры около полудня, и лишь после 18 часов Uniqlo объяснилось.

По их словам, примерочная под видеооборудованием была установлена временно «для удобства покупателей». «На время установки временных примерочных данная камера не функционировала и не вела видеосъемку, — заявили в компании. — От лица бренда мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — заключили в Uniqlo.

На уточняющий вопрос о том, почему возникла необходимость установить временную примерочную и почему она оказалась именно под камерой, представитель ретейлера пообещала ответить позднее.



Собеседники «Фонтанки», близкие к одному из арендодателей Uniqlo, высказали гипотезу, что изначально камера действительно висела вне кабинок, а новая примерочная могла понадобиться для исполнения коронавирусных требований по соблюдению социальной дистанции: при запуске ТРЦ после снятия запрета на торговлю во многих магазинах примерочные работали через одну. Организация дополнительной могла понадобиться для увеличения пропускной способности.

Совладелец Fort Group, управляющей «Сити-Моллом», Максим Левченко затруднился прокомментировать действия своего арендатора. По словам директора по безопасности компании, Максима Янушко, ТРЦ за оборудование внутри магазина ответственности не несет — все на совести самого ретейлера. «В договоре прописано, что арендатор сам ответственен за соблюдение законодательства на своей площади», — заверил он «Фонтанку». ТРЦ же согласовывает размещение видеооборудования только в общих зонах — например, в технических коридорах или прикассовой зоне, если камера ведет съемку территории за пределами магазина.



Съемку в примерочной можно расценить как нарушение неприкосновенности частной жизни. Согласно статье 137 УК, за собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет. Правда, если покупатель захочет предъявить претензию, ему придется доказать, что камера, которую он увидел, снимала именно происходящее в кабинке, а не была направлена в коридор или не была муляжом.

Но установка записывающего оборудования не противоречит закону, если ретейлер предупредил клиента — устно или разместив на видном месте информирующие таблички. «В этом случае, если вы заходите переодеваться, вы соглашаетесь с условиями. Это как если вы сдали шубу в гардероб и получили номерок, значит, гардеробщик несет ответственность за ваше имущество, а вы — за то, что туда сдали. Вы заключили публичный договор, хотя не подписывали никаких бумаг», — пояснил Максим Янушко.

Корреспондент «Фонтанки» не увидел в примерочной магазина в «Сити-Молле» никаких предупреждающих табличек. Но, по мнению Янушко, по углу наклона камеры можно предположить, что камера в основном была направлена в коридор примерочной. «Если это так, человека внутри кабинки могло быть видно только выше шеи», — предположил он.



По словам участников рынка, камеры в примерочной зоне устанавливаются для борьбы с воровством. «Один из распространенных типов краж в ТРК — это многослойное одевание со срезанием бирок», — прокомментировали необходимость видеонаблюдения в ТРК «Питер Радуга». Но для этого вовсе не обязательно знать, что происходит в примерочной. «Достаточно вести наблюдение за общей зоной, чтобы оценить, сколько вещей вошло, сколько вышло», — рассказал представитель молла.

В ТРК «Питер Радуга» тоже есть магазин Uniqlo. Но камеры в примерочных там исключены.

«В нашем ТРЦ арендаторы должны согласовывать все, вплоть до розетки, шкафа и стола и не имеют права без нашего согласия что-либо менять. Отсутствие систем видеонаблюдения над кабинками прямо в стандартах не прописано, но если такой проект принесут, мы его не согласуем», — пояснили в этом ТРК. Если же арендатор установит его без ведома собственника, его оштрафуют и обяжут демонтировать.

Но бороться с воровством, наблюдая за клиентами в неглиже, среди продавцов одежды не принято, говорит коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина.



«Камеры в зоне примерочных есть, но они обычно снаружи и направлены на общий проход или на дверь на склад для контроля за сотрудниками», — говорит она. По мнению топ-менеджера, направлять оборудование внутрь кабинки, как минимум, неэтично. Да и не дает особых преимуществ с точки зрения бизнеса. «Люди будут отказываться мерить вещи — больше потеряешь, чем спасешь от воровства», — отмечает она.

Куда идет отснятое видео, зависит от того, как настроена система безопасности конкретной сети. Если даже есть люди, которые отслеживают онлайн, то, скорее, в режиме переключения с одной камеры на другую. Или это записи, которые хранятся какое-то время и в случае необходимости поднимаются», — пояснила Анна Сироткина.

В ТРЦ «Галерея», в котором также есть магазин Uniqlo, сообщили, что размещение камер наблюдения у своих арендаторов не согласовывают. Но по просьбе «Фонтанки» специально удостоверились, что в бутике японского ретейлера съемка ведется только в коридоре примерочной зоны.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что посетительницы фитнес-центра стали героинями откровенных видеороликов против своей воли. Съемка из душевых кабин оказалась в интернете, и желающий мог посмотреть ее за плату. Но наказание за распространение «голой правды» в итоге никого не настигло.

