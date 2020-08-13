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13.08.2020 09:40
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Чем опасна причёска первоклассниц, объяснил врач

Заплетая девочкам тугие косички, родители подвергают их опасности. К чему может привести традиционная школьная прическа, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

С медицинской точки зрения, волосы нужно убирать от лица, чтобы не напрягалось зрение. Такое требование к ученикам предъявляют в школах. Кроме того, ребёнок может отвлекаться на распущенные волосы, что негативно сказывается на учебном процессе. Но есть и обратная сторона медали. Многие мамы склонны делать тугие прически заранее: заплести косичку на ночь, чтобы утром сократить время сборов. А это может нанести вред, рассказала трихолог в интервью радио Sputnik.

«Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия, — цитирует Нагайцеву РИА Новости 13 августа. — Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция. Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год. Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определённых участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона».

Терапевтическим путём тракционную алопецию не вылечить. Способ восстановления только один — хирургическая трансплантация волос, которая довольно дорогая и имеет ограничения.

Обезопасить девочку от алопеции легко, и для этого не надо стричь волосы коротко. «Если вы делаете прически ребёнку в школу, после школы волосы нужно обязательно распустить или собрать в более легкий хвост. На ночь волосы желательно распустить. Если волосы слишком длинные, можно заплести свободную легкую косу», — советует медик.

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Комментарии (1)

260755821
У тугих косичек есть еще один плюс, натянутая кожа не дает закрыться глазам, а на первых уроках так хочется спать.
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