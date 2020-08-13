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13.08.2020 00:54
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По четырём костям открыли новый вид динозавра — родственника тирекса

Палеонтологи из Саутгемптоновского университета (Великобритания) открыли новый вид динозавра. Он относился к тому же семейству, что и тираннозавры, и обитал на Земле 115 миллионов лет назад.

Как передаёт 12 августа РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News, четыре кости (из шеи, спины и хвоста) были найденных на британском острове Уайт в прошлом году. Исследовав их, учёные пришли к выводу, что они принадлежат не известному ранее науке динозавру длиной до 4 метров. Это животное обитало на земле в меловой период, оно относится к семейству тераподовых, в которое входит также тираннозавр — Tyrannosaurus rex. Его назвали Vectaerovenator inopinatus.

«Данных о тераподовых динозаврах в Европе времён середины мелового периода не так уж и много, поэтому действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание видового разнообразия динозавров этой эпохи», — говорит руководитель проекта Крис Баркер.

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