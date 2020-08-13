FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 12:27
22
Печать

В Стрельне лисье семейство не дает жизни петербуржцам. Животные нападают на кошек и приходят на детские площадки

Жителей Стрельны все лето беспокоят лисы, которые поселились в черте поселка. Местные жители боятся выходить на детские площадки и гулять с собаками, — пожаловалась накануне читательница «Фонтанки» Анастасия Ганичева.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия

Как рассказала Анастасия, жители Стрельны изредка видели лис на территории поселка и раньше, но в начале лета животных стали еженедельно замечать на детских площадках. «Мы видели лисицу с четырьмя детенышами, где-то ходит и лис, — говорит она. — Когда лисята выросли, они стали выходить чаще, если раньше мы видели одну лису, то теперь они ходят впятером».

Читательница «Фонтанки» Анастасия

Животные начали нападать на кошек, не боятся собак, местные опасаются отпускать детей на игровые площадки. Жители обнаружили и логово животных — по их словам, оно находится у стоянки на улице Грибоедова. В июле территорию поселка обработали репеллентами, но лисы из Стрельны не ушли, и продолжают беспокоить местных. Комитет по природопользованию в переписке с Анастасией подчеркнул, что убивать животных не может и принять решение о дальнейших действиях в отношении лис может только после получения заключения экспертов.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия

В комитете по природопользованию в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что лисы предпочитают устраивать норы подальше от населенных мест. «В данном случае нора устроена в непосредственной близости к человеческому жилью. Связано это с большим количеством пищи, — рассказали в ведомстве. — Было обнаружено, что на территории жилых домов на небольших участках расположена еда для подкармливания бездомных кошек».

«Комитетом направлен запрос в ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б. М. Житкова в целях определения метода регулирования численности лис в п. Стрельна. На основании заключения специалистов будут проведены соответствующие мероприятия», — сообщили «Фонтанке» в комитете. Там также добавили, что вопрос находится на контроле специалистов. Однако конкретные сроки решения проблемы пока не называются.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

Лисы молодцы - регулируют численность бездомных кошек. И детям хорошо - в зоопарк можно не ходить...
261899621
в лондоне, берлине - везде ходят лисы и никому не мешают. в рф вечно найдется группа озабоченных мамашек, которым нужно все живое убить и закатать в бетон. и вечно заботой о детях прикрываются, убийцы ненормальные.
Капитан Очевидность2
Прям беда - лисы.
Как будто у них там чупакабра какая-то завелась, а не лисы.
Я, конечно, слышал, что лисы могут покусать и что они могут переносит бешенство. Но всё же. Это всего лишь лисы.
Или стрельнинцы там поголовно курятники держат все, а лисы им урон материальный причиняют?
И что это за собаки такие, с которыми страшно гулять, когда где-то в кустах притаился страшный лис?
А с детьми гулять? Так с малыми родители рядом должны быть. А к большим онижедети лис и сам не подойдёт, а то они его ещё курить научат или ещё чему-нибудь плохому.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний