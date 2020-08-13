Как рассказала Анастасия, жители Стрельны изредка видели лис на территории поселка и раньше, но в начале лета животных стали еженедельно замечать на детских площадках. «Мы видели лисицу с четырьмя детенышами, где-то ходит и лис, — говорит она. — Когда лисята выросли, они стали выходить чаще, если раньше мы видели одну лису, то теперь они ходят впятером».

Животные начали нападать на кошек, не боятся собак, местные опасаются отпускать детей на игровые площадки. Жители обнаружили и логово животных — по их словам, оно находится у стоянки на улице Грибоедова. В июле территорию поселка обработали репеллентами, но лисы из Стрельны не ушли, и продолжают беспокоить местных. Комитет по природопользованию в переписке с Анастасией подчеркнул, что убивать животных не может и принять решение о дальнейших действиях в отношении лис может только после получения заключения экспертов.

В комитете по природопользованию в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что лисы предпочитают устраивать норы подальше от населенных мест. «В данном случае нора устроена в непосредственной близости к человеческому жилью. Связано это с большим количеством пищи, — рассказали в ведомстве. — Было обнаружено, что на территории жилых домов на небольших участках расположена еда для подкармливания бездомных кошек».