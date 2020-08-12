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12.08.2020 18:27
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На Чёрном море спасли унесенную ветром пятилетнюю девочку

В посёлке Веселовка сильный ветер унёс в море ребёнка, купавшегося с надувным кругом. Спасателям чудом удалось вернуть ребёнка на берег.

Как сообщает 12 августа пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, инцидент произошёл ещё вечером 7 августа. Информация о том, что пятилетнюю девочку унесло в открытое море, поступила в 18:20. На берегу остались мама, бабушка и дедушка.

«Выяснилось, что девочка купалась с кругом у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после чего круг с ребенком подхватило течение. Родные девочки попросту не успели среагировать, — рассказал государственный инспектор по маломерным судам Темрюкского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Долгий. — На месте мы узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих. После этого поняли, что будем искать на воде не одного человека, а двух».

Спустя сорок минут тревожного ожидания родителей и активных поисков спасателей водитель гидроцикла заметил в море надувной круг, но ребёнка в нём не было. Ветер усилился, глаза сотрудников МЧС слепило закатное солнце. Однако всё тот же мужчина сумел разглядеть в пятне на воде буй. За него и держались девочка и отправившийся за ребёнком очевидец. Измождённый 37-летний герой после эвакуации на берег от помощи медиков отказался, а вот ребёнка госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

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