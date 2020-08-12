Кинотеатр «Максим» решили не переименовывать после превращения в досуговый центр

Кинотеатр «Максим», в котором после ремонта откроется культурно-досуговый центр, сохранит свое название. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Смольного. Здание на Ланском шоссе, не считая неудачной попытки ремонта, было заброшено около 20 лет.

В здании завершены кровельные работы, на финише устройство кирпичных стен и усилительных конструкций. Продолжается монтаж разводки электрических сетей и утепление фасада, прокладка воздуховодов вентиляции.

На 2021 год для завершения строительных и отделочных работ планируется выделить еще порядка 170 млн рублей. На закупку оборудования потребуется еще 350 млн.