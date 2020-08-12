Кинотеатр «Максим» решили не переименовывать после превращения в досуговый центр
Кинотеатр «Максим», в котором после ремонта откроется культурно-досуговый центр, сохранит свое название. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Смольного. Здание на Ланском шоссе, не считая неудачной попытки ремонта, было заброшено около 20 лет.
В здании завершены кровельные работы, на финише устройство кирпичных стен и усилительных конструкций. Продолжается монтаж разводки электрических сетей и утепление фасада, прокладка воздуховодов вентиляции.
На 2021 год для завершения строительных и отделочных работ планируется выделить еще порядка 170 млн рублей. На закупку оборудования потребуется еще 350 млн.
После реконструкции бывший кинотеатр превратится в культурно-досуговый центр с концертным залом на 800 мест. Кроме того, будет обустроена малая сцена на 100 мест, выставочные залы и творческие студии.
Напомним, «Максим» — один из типовых кинотеатров, который был построен в 1968 году по проекту группы ленинградских архитекторов под руководством Виктора Белова, к 2000-м годам здание пришло в запустение. После передачи в 2010 году объекта в ведение «Приморского культурного центра» в здании начался ремонт, который завершился уголовным делом о мошенничестве. По договору, которое бюджетное учреждение заключило с подрядчиком «М-Строй», был предоставлен акт о приемке выполненных работ, который содержал заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах почти на полмиллиона рублей.