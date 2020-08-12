Оплати лекцию про коронавирус — или не будешь допущен к работе. Перед таким выбором поставили сотрудников детского садика в Калининском районе.

Как в детском саду Петербурга хотели учить воспитателей работать в пандемию. За их деньги

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Курсы по работе в пандемию для педагогов продвигают в Петербурге. Сотрудникам детских садов и школ предлагают заплатить по 700 рублей и получить удостоверение о повышении квалификации. Оно якобы необходимо для допуска к работе. В Смольном «Фонтанке» заявили, что в ценности «корочек» сомневаются и обещают провести лекции бесплатно.

За две недели до нового учебного года персонал детского сада 81 в Калининском районе решили посвятить в опасность работы в пандемию. Заведующая Наталья Фатюшина в чате сотрудников объявила, что все специалисты должны «срочно сдать деньги по 700 рублей за обучение по коронавирусу».



«Не прослушавших лекцию и не сдавших денег к работе, сказали, не допустят», — пожаловался «Фонтанке» читатель, пожелавший остаться анонимным.



Фото: читатель «Фонтанки»

В разговоре с корреспондентом Фатюшина подтвердила, что действительно с сотрудников садика собирают по 700 рублей для прохождения образовательного курса.

— Это вам комитет или район порекомендовал лекцию проводить?

— Это Роспотребнадзор. Все должны пройти повышение квалификации.



По словам заведующей, коллеги из других садиков и школ тоже проводят у себя семинары о том, как работать в пандемию.

81-й садик воспользовался услугами образовательного центра «Невский Альянс». Его генеральным директором является эксперт совета по образовательной политике комитета по образованию Петербурга Марина Верховкина. Организация, зарегистрированная в 2015 году, специализируется на повышении квалификации в сфере образования и работает не только в Петербурге, но и в регионах. На ее сайте анонсируется более 50 курсов: от «Социальной няни» до «Управления дошкольной образовательной организацией в условиях изменяющегося законодательства». В группе «Вконтакте» представлена актуальная повестка в виде программы «Организация предупредительных мер в борьбе по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), гриппа и других ОРВИ в образовательном учреждении», — 18 академических часов. За три дня участники ознакомятся с причинами, симптомами, профилактикой ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции, разъяснениями министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологическими требованиями, рекомендациями по организации работы.

«Фонтанка» позвонила в «Невский Альянс». Трубку взяла девушка-специалист, на заднем фоне были слышны различные голоса, обстановка напоминала кол-центр. Обучение по коронавирусному курсу стоит 630 рублей. Оно проходит дистанционно на специальной платформе. Также лекцию можно купить в видеозаписи и продемонстрировать, например, в актовом зале сразу для всех сотрудников. В таком случае каждый специалист платит 700 рублей. По окончанию обучения выдается удостоверение. «Это удостоверение о повышение квалификации на 18 академических часов», — объяснила сотрудница.

Необходимость прохождения обучения в «Невском Альянсе» объясняют письмом комитета по образованию с соответствующими рекомендациями. В Смольном уточнили, что речь идёт о письме координационного совета по развитию дошкольного образования, оно было спущено из Москвы и направлено в администрации районов Петербурга для ознакомления. Также документ публиковался в сообществах учителей из других регионов в социальных сетях.

«Обязывать кого-то проходить эти курсы никто не имеет право. Тем более за средства сотрудников. Либо сотрудники что-то не так поняли, либо заведующая. В любом случае, с администрацией района работа проведена», — отметили в комитете.



В Смольном также заверили, что воспитателям и учителям не нужно получать никакие дополнительные «корочки» к новому учебному году. Что касается 81 сада, то, по информации комитета, представитель «Невского Альянса» сам обратился в учреждение. После чего заведующая отправила сообщение с просьбой сдать деньги. Представитель «Невского Альянса» уточнил, что центр делает рассылку по всем детским садам Петербурга с рекламой своих курсов. О том, что они обязательные, в письмах не сообщается.



После звонков журналиста в комитет по образованию и в садик заведующая Наталья Фатюшина отменила лекцию. «Заведующая собрала персонал, что работал утром, — рассказал читатель «Фонтанки». — И сообщила, что информация о сборе денег и прослушивании лекции, которая даёт право на дальнейшую работу — это шутка!».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

