«В Ленинграде учился мой отец и мой дядя. Оба стали офицерами. В середине 70-х, я думаю, что в году 1972–1973-м, бабушка поехала навестить сыновей и везла им подарки от отца — своего мужа. Часы лежали в шкатулке. И её у неё из сумки украли. Часы были подписаны, поэтому их воры, наверное, выбросили. А шкатулку серебряную оставили, — рассказал Георгий Ярыгин. — То есть часы пролежали на дне практически полвека».

«Фридайвингом занимаюсь с самого детства, — рассказал Андрей. — Иногда обращаются люди, просят достать сотовый или ключи. В этот раз нырнул в канал, достал телефон, и так как выйти в этом месте не было возможности, то пришлось проплыть до Спаса на Крови. Сейчас ходит навигация и ил смыло, поэтому часы блеснули в глине, и я их поднял. Ремешка на них уже не было — видимо, он просто сгнил от времени».

Теперь в планах у внука показать механизм хорошим мастерам. И если получится, сделать максимально аккуратную реставрацию с сохранением оригинальных деталей.

Напомним, что Георгий Иванович Ярыгин — контр-адмирал Военно-морского флота, кавалер ордена Красной Звезды. По окончании школы в Кемеровской области он в 1938 году поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке. Затем воевал на Карельском фронте. Старший лейтенант Ярыгин начинал командиром 3-й стрелковой роты 1-го отдельного стрелкового батальона 69-й стрелковой бригады. В 1942 году был назначен помощником начальника штаба по разведке с присвоением звания капитан-лейтенанта. В 1943 году многих офицеров-моряков вернули на флот, и до 1945 года Георгий Иванович был помощником командира тральщика Беломорской военной флотилии. Ратный подвиг моряка отмечен двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й ст., двумя орденами Красной Звезды и десятью медалями, в том числе пятью медалями иностранных государств. С января 1968 года по январь 1973-го служил на Тихоокеанском флоте начальником Оргмобуправления — замом начальника штаба ТОФ по оргмобвопросам. В конце 1980-х он вышел на пенсию. Скончался в 1998 году.