«Власть реагирует, словно собралась отражать атаку Ливонского ордена». Вторая ночь протестов в Минске — без плана и смысла

В Минске третий день продолжается противостояние власти и избирателей. Пока нет понимания, участвуют ли внешние силы в организации текущих выступлений или это чисто народный протест. Но власть реагирует резервами и личным составом, словно собирается отражать немецкую танковую атаку. Ну или рыцарей Ливонского ордена. Петербуржец продолжает рассказывать «Фонтанке» из Минска о своих впечатлениях от происходящего.

Вчера был второй день протеста. На улицы вышло меньше народа, в разы. Если в первый день, 9 августа, толпу можно было оценить в 5–10 тысяч человек у Стеллы, и около 1 тысячи на других локациях, таких как Немига, ст.м. «Молодёжная», проспект Независимости. В районе площади Мицкевича 09 августа было пару сотен человек. Еще несколько тысяч курсировало между главными точками протеста. Вчера же, 10 августа, вышло всего несколько тысяч.

Локаций было две — у ст.м. «Пушкинская» и в районе ТЦ «Рига». В районе нуля часов у Пушкинской можно было буквально по головам посчитать людей, получалось не более 200 человек. ОМОНа больше выгнали. При этом ОМОН активно стрелял светошумовыми гранатами. Слышны были очереди. ОМОН активно использовал по толпе газ. Но толпа уже не убегала после первой прилетевшей гранаты, как это было 9 августа.



Роман Сапоньков

Я и сам поймал себя на мысли, что рядом рвутся свето-шумовые, газ режет глаза и лицо, но можно дышать через маску, смоченную водой, поэтому — пока постою тут, посмотрю. Единственное, пока народ сбегает, если ему в тыл высадить десант на автобусах. Вчера так все сбежали с «Пушкинской» после того как за спинами подъехало два тентованных МАЗа и из них вроде бы кто-то высадился — по слухам. Но если протесты продолжатся, то быстро возникнет иммунитет и к такому десанту. Так же вчера протестующие уже активно держали территорию при приближении шеренг ОМОНа, хотя ещё 9 августа убегали только при виде силовиков в касках и с щитами.

Вчера бросилось в глаза, что было меньше ОМОНа. В первый день силовиков перекидывали целыми колоннами, машин по 10 грузовых машин, оцепляли целыми кварталами, шерстили дворы. Вчера при явной необходимости перекрыть тылы и дворы, оцепить пару кварталов от эпицентра, этого не было сделано. При том, что и в центре тоже не было видно оцепления. Только ГАИ для автомобилистов перекрывала проезд в центр. И это странно. Перекрыли перекрёсток проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, но можно было повернуть вместе с потоком в карман и объехать перекрытие по карману, на глазах у ГАИ, в 20 метрах от них. Такая блокировка сильно отдавала формальностью.



При том, в первый день ОМОНом и внутренними войсками были перекрыты целые кварталы, толпа билась о заграждения, отходила, упиралась в следующие, дробилась и теряла силу. Если собиралась в кучку, то её оцепляли с 4-х сторон и активно «расстреливали». Выставляли внешний и внутренний периметр окружения. Внешний прикрывал от попыток подхода помощи. Выглядело страшно. Вчера было свободное перемещение везде. У Пушкинской толпа стояла вокруг ОМОНа с 4-х сторон, на примыкающих к перекрёстку улицах, фактически зажав его на перекрёстке Притыцкого и Пушкинской. И только то, что ОМОНа было в лучшем случае столько же, сколько и протестующих, а то и больше, не привело к проблемам. Получилась странная ситуация, когда сотрудники милиции зажаты на перекрёстке с 4 сторон, но нет баррикад, противостояния, сквозь толпу с 4 сторон в центр, к блокированным, спокойно проезжает подкрепление.

В центре, где никого не было, толпа походила-походила и ушла. И нашла ОМОН на Пушкинской, передала друг другу его местоположение, скопилась и встала там, начались столкновения. Результат этого странного стояния один погибший и много раненых.



На улицах среди протестующих было много пьяных. Об этом писало местное МВД и это факт. Вообще, если в первый день народ шёл протестовать, на подъёме, то во второй день все понимали, что будут жесткие столкновения и шли с осознанием этого. Следующий этап — ответ силовикам. Если в ближайшие дни протест не выдохнется, то будут первые жертвы среди силовиков. По крайней мере, раненые.

Несмотря на малое количество вышедших вчера, общество кипит. Столкновения становятся жестче. 11 августа появились сообщения, что начали бастовать предприятия. Минский электротехнический завод имени Козлова, несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине и государственный Институт порошковой металлургии в Минске. Власть показала, что она готова идти до конца. Стрельба боевыми теперь уже не выглядит чем-то нереальным. В город стягиваются дополнительные силы. В тоже время протестующих реально мало. Они не штурмуют здания, не громят магазины. У них нет даже чёткого плана, просто ходят по городу и кучкуются на определённых локациях. Уже вчера ОМОНа и протестующих было едва ли не поровну.

