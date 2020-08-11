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11.08.2020 15:26
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Кто поздравил Лукашенко

Итоги выборов президента Беларуси подведены более суток назад. Вот как мировые лидеры отреагировали на события в республике.

Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Кто поздравил Лукашенко, а кто - нет

Свои поздравления Лукашенко с победой на выборах направили:

президент Узбекситана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко
президент Узбекситана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Президент Молдавии Игорь Додон

Высказались без поздравлений в адрес Лукашенко:

Президенты Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа сделали совместное заявление с призывом к белорусским властям начать диалог с общественностью.

Гитанас Науседа
Гитанас НауседаФото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Sipa USA/Коммерсантъ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует проведение чрезвычайного саммита Евросоюза из-за ситуации в Беларуси.

Матеуш Моравецкий
Матеуш МоравецкийФото: Xinhua/Sipa USA/Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество «к терпимости и диалогу».

Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua

Президент Латвии Эгил Летвис требует у ОБСЕ расследовать проведение президентской кампании в Беларуси.

Эгил Летвис
Эгил ЛетвисФото: Toms Norde, Valsts kanceleja

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что легитимность белорусских выборов вызывает сомнения.

Штеффен Зайберт
Штеффен ЗайбертФото: (cc) Gregor Fischer I re:publica 2012

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отметил нарушение прав человека в Белоруссии.

Александр Шалленберг
Александр ШалленбергФото: bmeia.gv.at
Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
президент Узбекситана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко
президент Узбекситана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
Гитанас Науседа
Гитанас НауседаФото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Sipa USA/Коммерсантъ
Матеуш Моравецкий
Матеуш МоравецкийФото: Xinhua/Sipa USA/Коммерсантъ
Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
Эгил Летвис
Эгил ЛетвисФото: Toms Norde, Valsts kanceleja
Штеффен Зайберт
Штеффен ЗайбертФото: (cc) Gregor Fischer I re:publica 2012
Александр Шалленберг
Александр ШалленбергФото: bmeia.gv.at

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Президент Узбекситана Шавкат Мирзиеев" - надпись на фото.

Тоджихон, tuzatish !
prosto262130721
В ООН под двести стран.
Как остальные лидеры себя повели?
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