Кто поздравил Лукашенко
Итоги выборов президента Беларуси подведены более суток назад. Вот как мировые лидеры отреагировали на события в республике.
Кто поздравил Лукашенко, а кто - нет
Свои поздравления Лукашенко с победой на выборах направили:
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент Молдавии Игорь Додон
Высказались без поздравлений в адрес Лукашенко:
Президенты Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа сделали совместное заявление с призывом к белорусским властям начать диалог с общественностью.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует проведение чрезвычайного саммита Евросоюза из-за ситуации в Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество «к терпимости и диалогу».
Президент Латвии Эгил Летвис требует у ОБСЕ расследовать проведение президентской кампании в Беларуси.
Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что легитимность белорусских выборов вызывает сомнения.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отметил нарушение прав человека в Белоруссии.