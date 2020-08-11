Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус запущен в тестовом режиме на маршруте № 3 (ул. Костюшко — Театральная пл.). Салон рассчитан на 96 пассажиров, оборудован зарядками для телефонов и климатической системой. Также модель оснащена выдвижным пандусом, предназначенным для маломобильных групп населения, — водитель может управлять им из кабины.

По петербургским улицам поехал новый автобус с зарядками для телефонов, сменным освещением и выдвижным пандусом. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 11 августа выпустило на линию первый автобус белорусского производства МАЗ-303266.

«Поручень в центре салона имеет мягкую обивку, освещение в автобусе также может меняться: считается, что белый свет с утра бодрит, а теплый после тяжелого дня успокаивает», — добавляют в пресс-службе ПАТ. Автобус оснащен двигателем марки Daimler, который соответствует самому высокому экологическому стандарту Евро-6.

Пока на линию в тестовом режиме запущен только один автобус, как поясняют в ПАТ, модель только запускается в производство. Испытания продлятся до конца года.

Напомним, в прошлом году «Пассажиравтотранс» провел испытания нового низкопольного электробуса «Сириус» вологодского производства и автобуса Mercedes-Benz CONECTO.

В начале июня была завершена поставка сотни новых двухсекционных автобусов МАЗ-216, которые ранее закупил «Пассажиравтотранс». Предприятие закупает еще столько же односекционных; оба контракта получило ООО «СВ Транспорт». В конце апреля ПАТ подвел итоги аукционов на закупку еще 140 автобусов.