Пробный в руку, контрольный в воздух. В Металлострое задержали любителя пострелять

Травматический пистолет не давал покоя своему владельцу и был использован по назначению в парадной одного из домов Колпинского района Петербурга. Эффективность стрелок испытывал на себе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона 11 августа, жалобы на шумного соседа поступили от жителей улицы Садовой в поселке Металлострой. На месте задержали 31-летнего владельца двух травматических пистолетов. Первая пуля из ТТ полетела в ладонь стрелка, но, видимо, ему не хватило пространства, и молодой человек вышел резвиться на свежий воздух. Он отошел от парадной метров 15, вторая пуля на углу дома отправилась вверх.