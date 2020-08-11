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11.08.2020 07:55
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Трампа увели с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома. Нападавшего ранил сотрудник Секретной службы

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, из-за которой американскому президенту Дональду Трампу пришлось на время прервать пресс-конференцию. Детали инцидента 11 августа раскрыла Секретная служба США

«Около 17.53 сегодня мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды», - говорится в заявлении Секретной службы в Twitter.

В итоге, мужчина выстрелил в офицера, тот открыл ответный огонь и ранил нападавшего. Стрелка госпитализировали, ранение сотрудника Службы оказалось не опасным.

Известно, что нападавшему 51 год, его мотивы пока не раскрываются.

Из-за происшествия охрана увела президента Дональда Трампа с пресс-конференции. Американский лидер вернулся в зал через несколько минут и сказал, что чувствует себя прекрасно.

Секретная служба проведет внутреннее расследование, также данные передали в полицию.

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